Heuler Cruvinel consolida liderança na corrida eleitoral de Rio Verde

Mais de 44% dos entrevistados acreditam que o deputado federal será o novo prefeito

Pesquisa Fortiori divulgada nesta quinta-feira (8/9) aponta para consolidação do nome do deputado federal Heuler Cruvinel (PSD) na liderança da corrida pela Prefeitura de Rio Verde, no Sudoeste goiano. O levantamento mostra o candidato em primeiro lugar com 33,2% da preferência do eleitorado.

Na segunda colocação aparece o ex-deputado estadual Paulo do Vale (PMDB), que marca 29,6%; seguido pelo deputado estadual — e candidato do atual prefeito, Juraci Martins (PPS) — Lissauer Vieira (PSB), com 13,4%; e Cristiano Quintino (PPL), 2,1%. Indecisos somam 14,5% e nulos, brancos ou que não responderam, 7,1%.

Se comparado à última pesquisa do instituto, divulgada no dia 27 de agosto, o novo levantamento aponta para um cenário de estabilização na corrida para as eleições do município. Os dados anteriores também mostravam Heuler na liderança, com 32,9%; seguido por Paulo do Vale, com 28,4%; e Lissauer com 12,7%.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos postulantes, Heuler também registrou crescimento em comparação ao primeiro levantamento do Fortiori, saindo de 17,7% para 22,6% das menções. Paulo do Vale segue em segundo lugar na nova pesquisa, com 19,7%, e Lissauer, com 9,9%. Neste cenário, mais de 40% dos entrevistados se mostraram indecisos.

O instituto perguntou, também, em quem os eleitores “não votariam de jeito nenhum para prefeito de Rio Verde”. Com 28,1% e 26,1% das menções, respectivamente, Lissauer Vieira (PSB) e Cristiano Quintino (PPL) lideram o índice de rejeição. Líder na pesquisa, Heuler Cruvinel (PSD) aparece em terceiro, com 23,7%, seguido de Paulo do Vale (PMDB), com 17%.

Quando o tema é a expectativa de vitória, a vantagem de Heuler Cruvinel sobre os demais candidatos é ainda maior. Conforme o levantamento, mais de 44% dos entrevistados, independente de seus votos, acreditam que o deputado federal possui mais chances de ganhar a eleição deste ano.

Contratada pela Rede Sucesso de Rádio e Televisão, a pesquisa do instituto Fortiori foi realizada com 600 eleitores em todas as regiões de Rio Verde, entre os dias 2 e 4 de setembro de 2016. A margem de erro é de 4% e o intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo GO-03310/2016.