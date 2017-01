Helio de Sousa renuncia ao cargo de 1º secretário da Mesa Diretora

Com a decisão do ex-presidente, será realizada nova eleição para definir um substituto. Nome mais cotado é o de Julio da Retífica (PSDB)

Conforme adiantado pelo Jornal Opção, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Helio de Sousa (PSDB), não irá assumir o cargo de 1º secretário da Mesa Diretora. Eleito em julho do ano passado, Helio renunciou e agora, a Casa fará uma nova eleição especificamente para a função.

De acordo com a assessoria de imprensa da Assembleia, Helio tomou a decisão “por uma questão de foro íntimo, para desenvolver atuação mais destacada em Plenário ou mesmo nas comissões técnicas da Casa”.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal, no entanto, Helio teria dito que não via muito sentido em sair da presidência para ir para a primeira-secretaria. Nos bastidores , pode ser que ele, na verdade, assuma alguma secretaria no Governo do Estado ou mesmo uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A nova eleição será realizada na próxima quarta-feira (1º/2), logo após a cerimônia de posse da Mesa Diretora, às 10 horas. O deputado Julio da Retífica (PSDB) deve ser o escolhido, consensualmente, para ocupar o lugar de Helio.

Mesa Diretora

A Mesa Diretora foi eleita para o biênio 2017-2018 com o deputado José Vitti (PSDB) na presidência; Manoel de Oliveira (PSDB), como 1º vice-presidente; Henrique Arantes (PTB), como 2º vice-presidente; Helio de Sousa (PSDB), como 1º secretário; Bruno Peixoto (PMDB), como 2º secretário; Lincoln Tejota (PSD), como 3º secretário e Humberto Aidar (PT), como 4º secretário.