Gustavo Mendanha é empossado prefeito de Aparecida e anuncia reforma administrativa

Eleito em primeiro turno, peemedebista afirmou que irá focar em inovação e tecnologia e disse que irá reduzir número de secretarias

Eleito no primeiro turno como prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PMDB) foi empossado neste domingo (1º/1). Em seu discurso, ele enalteceu o trabalho do seu antecessor, Maguito Vilela (PMDB), e anunciou uma reforma administrativa, com redução de 7 secretarias.

Durante discurso, Gustavo Mendanha também destacou os avanços de Aparecida nos últimos oito anos e reforçou que assumirá a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de seu padrinho político. “Aparecida passou por mudanças profundas nos últimos oito anos, se tornou uma cidade inteligente e que pensa no bem-estar do povo”, frisou.

Um dos principais focos de seu discurso foi em ciência e tecnologia. “Apostaremos em inovação, criando uma cidade inteligente, que utiliza bem os seus recursos”, declarou o prefeito. Segundo ele, o foco é investir em conectividade, trocar a iluminação da cidade, instalando um sistema de LED, e melhorar a transparência.

Entre os desafios que ele terá no comando da prefeitura, destacou, estão principalmente a melhoria da saúde e da segurança pública.

Trajetória

Gustavo Mendanha é formado em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), professor, filho do ex-deputado estadual Léo Mendanha. Ele foi vereador por dois mandatos, e presidente da Câmara Municipal por duas vezes. Gustavo também assumiu a Secretaria de Esportes durante o primeiro mandato do governo Maguito.