Grupom: Gustavo Mendanha lidera em Aparecida de Goiânia

Peemedebista ainda aparece empatado tecnicamente com Marlúcio Pereira na estimulada, mas vantagem supera margem de erro na estimulada

Em Aparecida de Goiânia, o candidato Gustavo Mendanha (PMDB) abre vantagem frente a seus concorrentes em nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira (8/9). O levantamento do Grupom / Rádio 730 mostra o peemedebista fora da margem de erro na espontânea, com 19% das intenções de voto. Marlúcio Pereira (PSB) aparece com 12,1% e Professor Alcides com 7,8%. A margem de erro da pesquisa e 4,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Na espontânea, 61% dos dos que participaram da pesquisa não avaliaram.

Já na estimulada, quando os entrevistados recebem uma cartela com o nome dos candidatos, Gustavo Mendanha também aparece em vantagem, mas em empate técnico dentro da margem de erro do levantamento.

O peemedebista tem 28% das intenções de voto. O candidato Marlúcio Pereira aparece em segundo lugar com 23,5% e Professor Alcides em terceiro com 20,2%. Na estimulada, Brancos e Nulos somam 13,8% das intenções de votos e os indecisos e/ou que não avaliaram somam 14,5% dos entrevistados.

Na pesquisa a respeito do índice de rejeição, o candidato do PSB aparece em primeiro lugar, com 36,6%. Em segundo aparece Gustava Mendanha, com 30,4% e em seguida Professor Alcides com 29,9%. 44,4% dos entrevistados responderam que não rejeitam nenhum candidato.

Veja os números:

Espontânea

Gustavo Mendanha – 19%

Marlúcio Pereira – 12,1%

Professor Alcides – 7,8%

Não avaliou – 61%

Estimulada

Gustavo Mendanha – 28%

Marlúcio Pereira – 23,5%

Professor Alcides – 23,5%

Branco/nulo – 13,8%

Indeciso/Não avaliou – 14,5%

Em qual candidato não votaria de jeito nenhum:

Marlúcio Pereira – 36,6%

Gustavo Mendanha – 30,4%

Professor Alcides – 29,9%

Vota em todos – 44,4%

Segundo turno

Nos possíveis cenários de segundo turno em Aparecida de Goiânia, a pesquisa Grupom/Rádio 730 apurou que Gustavo Mendanha sai na frente nas intenções de votos. Em um possível embate com Marlúcio Pereira, a pesquisa estima que Mendanha tem 41,6% das itenções de votos, enquanto o pessebista tem 34,4%. Neste cenário, os votos brancos e nulos são 14,5% e os que não avaliaram ou estão indecisos são 9,5%.

Em um segundo turno entre Gustava Mendanha e Professor Alcides, o peemedebista tem 40,4% das intenções de votos enquanto o tucano aparece com 35,5%. Brancos e nulos são 13,8% das intenções de votos e os que não avaliaram ou estão indecisos são 10,2% dos entrevistados.

Em um terceiro cenário de segundo turno entre Marlúcio Pereira e Professor Alcides, existe empate técnico pela margem de erro da pesquisa, mas o candidato do PSB aparece em vantagem, com 38,5% das intenções de votos. O candidato do PSDB tem 35,2%. Votos brancos e nulos são 16,2% e os entrevistados que não avaliaram ou estão indecisos são 10,2%.

Veja os cenários:

Cenário 1

Gustavo Mendanha – 41,6%

Marlúcio Pereira – 34,4%

Branco/Nulo – 14,5%

Indeciso/Não avaliou – 9,5%

Cenário 2

Gustavo Mendanha – 40,4%

Professor Alcides – 35,5%

Branco/Nulo – 13,8%

Indeciso/Não avaliou – 10,2%

Cenário 3

Marlúcio Pereira – 38,5%

Professor Alcides – 35,2%

Branco/Nulo – 16,2%

Indeciso/Não avaliou – 10,2%

Para a realização do levantamento do Grupom / Rádio 730, registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo GO-00560/2016 de 02/09/2016, foram entrevistados 421 eleitores entre os dias 3 e 6 de setembro de 2016. A margem de erro é de 4,78% para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.