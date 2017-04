Grupo QG lança sanduíche personalizado

Uma das empresas goianas campeãs de franquias expande com loja no Setor Marista

Pode um estabelecimento comercial ganhar franqueado sem nem ter aberto a primeira unidade?

Impossível? Difícil?

Bem, foi o que aconteceu nessa quarta-feira (11/4), na inauguração da Bupaqê, uma lanchonete de sanduíches e pastéis do Grupo QG, uma das empresas goianas campeãs de franquias. Na inauguração da loja, o presidente do grupo, Guilherme Carvalho, anunciou o novo franqueado para o negócio que estava sendo aberto naquele momento, o que, segundo ele, atesta o nível de confiabilidade da empresa.

Na Bupaqê, o consumidor escolhe os ingredientes na hora, no conceito “monte o seu”, e faz o sanduíche sempre de um jeito diferente a ao seu gosto. É esse o diferencial que a nova casa do Grupo QG coloca à disposição do público goianiense. A loja foi inaugurada na noite dessa quarta-feira, no setor Marista (Rua 144), em festa com direito a música eletrônica e conjunto de percussão ao vivo.

O setor de comunicação da empresa informa que o estabelecimento promete oferecer mais de 1,4 mil combinações possíveis de sanduíches. E para não fugir do prato principal do grupo, 54 mil variações de pastéis de 15 a 18 cm. A ideia é estimular a criatividade e o paladar do cliente, possibilitando criar produtos com uma média de 50 ingredientes oferecidos, sobre base de hambúrguer bovino fabricado artesanalmente, filé de frango grelhado, quatro tipos de pão e quatro tipos de molhos quentes.

A mesma variedade e personalização também vale para os pastéis, que têm recheios e temperos diversos que podem ser combinados de maneira que o cliente preferir, seja doce ou salgado. Entre as opções para recheio tanto de pastéis quanto de sanduíches estão carne seca, bacon, ovo grelhado, cebola roxa e caramelizada, provolone, tomate seco e guariroba.

Presidente do Grupo QG, Guilherme Carvalho conta que a ideia de criar um fast food com burgers e pastéis, que dá ao cliente o direito de escolha dos complementos, nasceu da observação da rotina das tradicionais bancas de pastel de feira livre. “O recheio de carne com queijo, que é o meu predileto, é o primeiro a acabar no estoque e sempre tenho que escolher outra opção. Então, pensamos em criar um modelo de ‘monte o seu pastel’ para agradar aqueles que têm preferências bem específicas ou que gostam de variar”, disse.

O nome Bupaqê foi inspirado na abreviação de “BUrger e PAstel de Qê?”