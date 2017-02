Grupo pede intervenção militar em protesto na Assembleia Legislativa de Goiás

Com faixas e cartazes, manifestantes clamam para que militares assumam o poder, como forma de resolver a corrupção

Um grupo de manifestantes foi à Assembleia Legislativa de Goiás na tarde desta quarta-feira (15/2) pedir a intervenção militar no país. Com cartazes e faixas, eles protestavam junto a policiais militares que estão no local.

Segundo uma das organizadoras, Oênia Elias Barros, o objetivo é alertar os deputados goianos para ao que ela chama de “única saída” para o Brasil.

“Estamos cansados desse governo ladrão, corrupto. O Brasil está afundado em tanta roubalheira. A intervenção [militar] é a única saída para nosso país. Viemos aqui apoiar a polícia”, disse em entrevista ao Jornal Opção.

A Assembleia Legislativa de Goiás retoma os trabalhos nesta quarta (15).