Grupo de músicos goianos se apresenta na Ópera Nacional de Paris em outubro

Esta é a sexta edição do projeto idealizado pela pianista goianiense Ericka Vilela, que leva a música brasileira para o mundo

Criado em 2012 pela pianista goianiense Ericka Vilela, o projeto Músicos Goianos pelo Mundo realiza concertos em grandes centros históricos e teatros por vários países. O projeto traz jovens talentos do Estado junto a músicos profissionais e, neste ano, se apresentará na Ópera Nacional de Paris, a Opéra Bastille.

Os participantes do Músicos Goianos pelo Mundo são voluntários e os grupos formados pelo projeto buscam divulgar a riqueza da música brasileira com seus repertórios. A intenção da criadora do projeto é fazer no mínimo 20 turnês internacionais. Ericka também prepara a criação do livro “Músicos Goianos pelo Mundo” no qual vai contar a história do seu plano de difundir a música brasileira percorrendo grandes palcos.

Histórico

A primeira edição do Músicos Goianos pelo Mundo ocorreu em 2012, na Áustria, com a realização do Concerto Inaugural no Palácio de Schonbrunn em Viena e no Palácio Fronnburg em Salzburgo. Já em 2013, o projeto realizou a Turnê Itália que contou com três recitais: no Auditório da Escola de Música de Milão, no Palácio de Pamphilj e na Sala Baldini em Roma.

Ainda no mesmo ano, Ericka Vilela foi convidada pelo governo da Tunísia para representar o Brasil em dois festivais internacionais de música clássica no Norte da África: Festival Internacional de Hammamet e o 28º Festival Internacional de Música Sinfônica de El Jam, o que deu início à Turnê Tunísia em Missão Oficial do Governo do Estado de Goiás.

No ano seguinte, foi realizada a Turnê Espanha com dois concertos em Madri e Barcelona, no Espacio Ronda e na Sala Alicia de Larrocha. A pianista criadora do projeto também gravou para um programa de televisão da capital espanhola veiculado em mais de 150 países e deu entrevista à Rádio de Barcelona.

A 5ª edição do projeto aconteceu em 2015 nos Estados Unidos. O auge desta turnê foi o Concerto de Gala no Carnegie Hall, em Nova York. No ano passado, os treze estudantes e quatro pianistas convidados apareceram na imprensa nacional, com destaque para aparição no SBT. Todas as ações do grupo foram apoiadas pelo governo estadual.

A apresentação de 2016 será realizada no dia 25 de outubro às 19h na Opéra Bastille. O Músicos Goianos pelo Mundo executará um concerto de piano e voz.