Greve geral: Goiás tem pelo menos quatro rodovias bloqueadas nesta sexta

O fluxo de veículos foi paralisado em três estradas federais e uma estrada estadual por movimentos contrários às reformas do governo Michel Temer

Rodovias federais e estaduais em Goiás foram bloqueadas na manhã desta sexta-feira (28/4) por manifestantes que aderiram ao movimento de greve geral convocado por centrais sindicais e movimentos sociais em todo o país. Foram registrados bloqueios em ao menos quatro trechos.

Na BR-70, caminho para Ceilândia e Águas Lindas de Goiàs (GO), as pistas foram fechadas nos dois sentidos. Na BR 060, em Anápolis, km 96, alunos da Universidade Estadual de Goiás (UEG), bloquearam a pista nos dois sentidos nas primeiras horas da manhã, mas trecho já foi liberado.

Em Catalão, um grupo de aproximadamente 50 pessoas bloqueou a BR-050 no trecho de perímetro urbano do km 282. Liderada pelo Sindicato dos Metalúrgicos da cidade, a manifestação durou cerca de 30 minutos e já foi encerrada de maneira pacífica.

Em Goiânia, as linhas do terminal Vera Cruz tiveram a rota comprometida por conta de um protesto da GO-060. As linhas 140 e 052 tiveram que fazer desvios depois que manifestantes atearam fogo em pneus e bloquearam parte da pista, mas, segundo a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Grande Goiânia, o local já foi liberado e o trânsito segue normalmente.

Convocada por centrais sindicais e movimentos sociais, a greve geral marcada para esta sexta (28) é em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência, que tramitam no Congresso Nacional, e a Lei da Terceirização do governo Michel Temer (PMDB).

A movimentação tem a adesão de diversas categorias profissionais, que realizaram assembleias nos últimos dias e decidiram pela paralisação em várias cidades do país. A maioria atua nos serviços de transporte coletivo, aeroportos e escolas.