Governo Temer libera mais de R$ 5 milhões para entidades que combatem HIV

Ao todo, 25 organizações da sociedade civil foram beneficiadas com repasses, aguardados desde 2014

O Ministério da Saúde liberou mais de R$ 5 milhões para 26 projetos de 25 organizações da sociedade civil envolvidas em ações de prevenção e assistência ao HIV e Aids no País. O levantamento é do site Superpride.

Conforme a publicação, a liberação dos repasses era aguardada desde 2014 e teria ocorrido após levantamento do Ministério da Saúde sobre os compromissos não quitados com as organizações.

O compromisso do governo federal foi firmado durante reunião no dia 4 de agosto com representantes da Unaids no Brasil. Na ocasião, o Ministério da Saúde assumiu o compromisso de priorizar os pagamentos para as instituições aprovadas no chamamento.

Ainda de acordo com o site, o aporte de verbas integra uma série de convênios que possibilitam o financiamento de ações conjuntas com essas organizações para o fortalecimento e ampliação das medidas que contribuam para a vigilância, prevenção e o controle das infecções sexualmente transmissíveis.

Clique aqui para conferir a lista de entidades que receberão os valores