Governo reformula portal da transparência e dá destaque ao repasse para os municípios

Portal com as informações do Governo de Goiás é atualizado em tempo real e oferece ferramentas de buscas e ajuda para os internautas que navegam no site

O Portal da Transparência do Governo de Goiás, endereço eletrônico que reúne as diversas informações de interesse público e de prestação de contas da administração do Estado, recebe novidades que pretendem ampliar a publicidade das informações e ajudar os cidadãos que queiram buscar dados das contas públicas.

Uma das novidades é a inserção de novos painéis, entre eles, os que trazem informações aos advogados dativos; sobre as Organizações Sociais. Será introduzido ainda um painel para georreferenciamento de repasse do governo para os municípios como ICMS, IPVA, convênios com prefeituras.

Segundo o governo estadual, os dados serão reformulados para atender as exigências da Nova Lei de Contabilidade Pública com relação a contrato de gestão, pagamentos, balanços, balancetes e dados contábeis; e o painel de convênios será refeito.

O Portal oferece informações de todos os órgãos públicos, desde os gastos com programas executados, acompanhamento de obras, repasses, receitas, despesas, execução orçamentária, contratos, licitações, empenhos, pagamentos a fornecedores, convênios, prestação de contas, gastos com diárias, empenhos e pagamentos, painéis estratégicos e até informações sobre a folha de pagamento dos servidores (quantitativo, nomes, lotação, salários, tabelas de cargos e salários) para o cidadão que queira fazer pesquisas ou ter conhecimento sobre a gestão pública.

A nova versão adotou mecanismos para proporcionar mais interatividade. Relatórios, por exemplo, agora são apresentados com gráficos e tabelas. Além disso, os dados originados nos sistemas corporativos estatais são apresentados em tempo real, garantindo autenticidade e integridade das informações. Os relatórios oferecem diversas possibilidades de pesquisas, facilitando o cruzamento de informações. Avanço também na publicação de dados em formato aberto.

Em relação aos conteúdos, houve ampliação de dados e agrupamento de temas afins sob um mesmo link. Foram preservados todos os conteúdos existentes, inclusive dados adicionados recentemente sobre benefícios fiscais, econômicos e sociais concedidos pelo governo estadual. Outra inovação é a página do Diário Oficial, que pode ser acessada por datas, por nome completo ou palavras-chave (leis, decretos, editais, etc).

O Assistente Virtual do Portal, que ficou desativado por questões técnicas, volta a funcionar neste mês de abril. A ferramenta tem a funcionalidade para orientar a navegação no portal e de responder perguntas diretas dos cidadãos.