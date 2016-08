Governo quer viabilizar criação do Circuito Cultural da Praça Cívica

Governador Marconi Perillo e secretária Raquel Teixeira apresentaram projeto ao ministro da Cultura, Marcelo Calero

Com o propósito de dar sequência ao projeto de revitalização do Centro de Goiânia, o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), solicitou na última quarta-feira (31/8) ao ministro da Cultura, Marcelo Calero, apoio para implantação do Projeto Circuito Cultural Praça Cívica Dr. Pedro Ludovico Teixeira.

O projeto, a ser executado pelo Iphan, prevê a restauração e a requalificação dos prédios históricos, em art déco, que integram o conjunto arquitetônico da praça. O programa de musealização dos acervos e requalificação dos edifícios, também previsto na proposta, foi concebido nos moldes dos museus da Língua Portuguesa e Museu do Futebol, em São Paulo, e do Museu das Minas e Metais, em Belo Horizonte.

De acordo com o projeto apresentado ao ministro pelo governador e pela secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, seriam requalificados os prédios históricos da Procuradoria Geral do Estado, as antigas sede do Tribunal de Contas do Estado e da Chefatura, o Centro Cultural Marieta Telles Machado, o Museu Zoroastro Artiaga e o Palácio das Esmeraldas.

Além das contrapartidas do governo estadual, o Ministério da Cultural destinaria parte dos recursos previstos no PAC das Cidades Históricas para execução do projeto.

Alto Paraíso

Na audiência com Marcelo Calero, o governador pediu também apoio para construção do Centro de Referência em Artes de Alto Paraíso, um dos principais destinos turísticos do Estado.

A secretária Raquel Teixeira entregou ao ministro um projeto elaborado pela Universidade de Brasília, em tramitação do Minc, que traz as justificativas técnicas para a construção do espaço cultural. O governo estadual se encarregaria da compra dos equipamentos e o Ministério da Cultura ficaria responsável pela obra física.

O ministro ficou de estudar a inserção do projeto numa rubrica orçamentária extra ao PAC das Cidades Históricas. A audiência do governador com o ministro coincide com a inauguração, hoje, das obras de revitalização da Praça Cívica, uma parceria do governo federal, através do Iphan, com o governo de Goiás e a Prefeitura de Goiânia.

Após a audiência, quando saía do Ministério da Cultura, o governador afirmou, em entrevista coletiva, que a proposta do Circuito Cultural vai consolidar a Praça Cívica como um destino turístico. Também fez referência ao projeto de construção Centro de Artes de Alto Paraíso, que segundo ele será destinado a toda prática cultural existente na região da Chapada dos Veadeiros. “É projeto bastante interessante que chamou muita a atenção do ministro”, disse.