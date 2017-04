Governo prevê salário mínimo de R$ 979 para 2018

Equipe econômica do presidente Michel Temer (PMDB) divulgou valor que não representa alta real do atual valor, de R$ 937

O Governo Federal anunciou, nesta sexta-feira (7/4) que o salário mínimo em 2018 deve ser de R$ 979. Atualmente, o valor é de R$ 937 e a previsão é de que em 2019 ele passe a ser de R$ 1.029 e em 2020 de R$ 1.103. O cálculo da variação é feito com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior e o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

A alta, no entanto, não será real, ou seja, não irá bater a inflação, já que o PIB brasileiro teve queda de 3,6% em 2016 e, por isso, a fórmula de reajuste vai considerar somente o valor da inflação de 2017. Anteriormente, a estimativa do governo era de que o salário mínimo ultrapassaria R$ 1 mil no ano que vem.

Além do anúncio do novo valor, a equipe econômica do presidente Michel Temer (PMDB) também decidiu admitir que vai trabalhar com uma nova meta fiscal de déficit primário de R$ 129 bilhões, maior que a divulgada, anteriormente, de R$ 79 milhões. Esta nova meta é estabelecida pelo projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),