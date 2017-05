Governo Junto de Você leva ações educacionais a Águas Lindas

Titular da Segov, Tayrone di Martino anunciou novos serviços na 53ª edição do projeto que tem a expectativa de realizar 100 mil atendimentos na região Entorno do DF

O secretário estadual de Governo, Tayrone Di Martino disse nesta sexta-feira (12) em Águas Lindas, anunciou durante a abertura solene da 53ª edição do Governo Junto de Você (GJV), quer o Estado de Goiás parcerias com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) e a realização do Bazar Solidário como novidades para esta etapa no município do Entorno do Distrito Federal.

“A Seduce está trazendo uma cozinha experimental e aqui está fazendo um treinamento para as merendeiras com o objetivo de melhorar a merenda das escolas públicas da região”, disse Tayrone, que ressaltou a importância social do projeto: “O Governo Junto de Você é para fazer o bem para a população”, discursou.

O Bazar Solidário é uma ação social e ambiental iniciada na edição anterior do GJV, realizada em Senador Canedo, que promove a doação de itens de vestuário e sua consequente troca por materiais recicláveis recolhidos pela população.

Durante solenidade, o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), aproveitou para anunciar o repasse de R$15 milhões que será destinado a pavimentação do Complexo Pérola.

Ao enfatizar as parcerias com as prefeituras do interior, Marconi enfatizou a boa relação com o prefeito Hildo do Candango. “Eu sonho com o dia que eu possa chegar aqui em Águas Lindas e não tenha nenhuma rua sem asfalto”, disse o governador.

Marconi destacou a importância para Águas Lindas das obras de iluminação da BR-070 e do hospital do município. Ao falar sobre a unidade de saúde, o governador esclareceu as obras não eram de responsabilidade do Estado, mas sim da prefeitura.

“Essa obra do hospital que ficou parada quase 10 anos não era do Governo do Estado. Ela era da prefeitura. Quando o Hildo chegou no governo nós combinamos dele passar para o Estado que nós íamos terminar. Faremos funcionar e o Hospital de Águas Lindas vai ser um dos melhores de Goiás”, prometeu Marconi. (Informações Gabinete Imprensa)