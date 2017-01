Governo Junto de Você inaugura atendimento via Whatsapp

Na primeira edição de 2017, programa leva a Goianira serviços prestados pelo governo estadual e casamento comunitário

O programa Governo Junto de Você (GJV) inicia o ano em Goianira, levando à cidade serviços essenciais prestados pelo governo estadual. A ação, que é coordenada pela Secretaria Estadual de Governo (Segov), começa nesta quinta-feira (12/1) e vai até o domingo (15). Nesta edição — a 51ª do programa — o GJV inaugura o “Zap Segov”.

O projeto é uma experiência no atendimento eletrônico à população e tenta trazer mais agilidade na solução das demandas dos cidadãos e a partir desta experiência, poderá ser expandido a outras áreas. Por meio do Whatsapp, a Segov oferecerá informações e serviços associados à pasta. Quem quiser usar o serviço, precisa salvar nos contatos o número (62) 99218-8060 e mandar um “oi”.

Em resposta, o sistema enviará um menu de opções que detalham toda a atuação institucional da Secretaria, com informações úteis sobre os programas. No Zap Segov, o estudante poderá, por exemplo, saber como ter acesso ao Passe Livre no sistema de transporte coletivo e o usuário do Eixo Anhanguera pode descobrir como fazer o Cartão Metrobus.

O Zap Segov tem ainda uma lista de contatos relevantes e todas as informações importantes sobre os serviços ofertados no GJV.

Outros serviços

O GJV vai, graças a uma parceria de 37 órgãos estaduais com a prefeitura da cidade, oferecer quase 200 serviços. Entre as ações disponíveis à população estão a emissão de documentos, a realização de exames oftalmológicos, a doação de enxovais e de muletas, a distribuição de medicamentos, a promoção de atividades culturais e atendimento jurídico aos hipossuficientes.

Para os atendimentos, a população deve levar documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado.

Outra novidade é o casamento comunitário, que vai unir 85 casais. A cerimônia de casamento está marcada para acontecer às 8h e acontecerá no espaço do evento, que está montado no Lago Municipal (Av. Goiás, esquina com a rodovia GO-070).