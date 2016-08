Governo interino volta atrás em cortes no orçamento de universidades federais

A proposta agora é a de um orçamento para 2017 em valor equivalente ao de 2016

O governo do presidente interino Michel Temer (PMDB) voltou atrás na proposta de orçamento para o ano de 2017, que poderia reduzir em até 30% a verba destinada às universidade federais.

A reformulação da proposta foi anunciada após reunião da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), com o ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, na última quinta-feira (25).

Segundo o reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Orlando Amaral, que estava presente na reunião, a proposta agora é a de um orçamento para 2017 em valor equivalente ao de 2016. “Não teremos aumento, mas também, e felizmente, sem o corte de 20%”, contou.

O reitor afirmou que o ministro garantiu a equivalência dos recursos de custeio para funcionamento das universidades.

Para Orlando Amaral, o anúncio do ministro da Educação representa um avanço na proposta anunciada inicialmente e reflete o papel fundamental da Andifes na defesa dos interesses das universidades federais.

Em reunião na última terça-feira (23/8), a Comissão de Orçamento e Finanças da Andifes, presidida pelo reitor da UFG já havia conseguido com o secretário de Educação Superior, Paulo Barone, o aporte de mais R$ 300 milhões no orçamento para o próximo ano. Na ocasião, Orlando Amaral disse que o valor reduziria o impacto negativo previsto para o próximo ano, mas ainda não era suficiente para atender as necessidades das instituições federais de ensino.

“Apesar dessa recomposição orçamentária para 2017, a Andifes continuará empenhada em trabalhar para a ampliação dos recursos para que as instituições federais possam atender de forma adequada as demandas da comunidade universitária”, completou o reitor da UFG. (Com informações da Ascom da UFG)