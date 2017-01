Governo inaugura viaduto e duplicação de trecho urbano de Goiânia da GO-080

Já liberada, a obra promete acabar com os congestionamentos na saída de Goiânia para Nerópolis. A duplicação até o Campus 2 da UFG tem um quilômetro e meio

O governador Marconi Perillo (PSDB) entrega nesta quarta-feira (25/1), às 10 horas, o viaduto Engenheiro João Hissassi Yano, na GO-080, trecho urbano da saída de Goiânia para Nerópolis. Na ocasião, também será inaugurada a duplicação da rodovia no trecho que vai do viaduto até o Campus 2 da Universidade Federal de Goiás (UFG), passando pelo acesso ao Bairro São Judas Tadeu, com extensão de 1,5 quilômetro.

No local, foi implantada ainda sinalização horizontal com taxas refletivas, sinalização vertical e construção de defensas de concreto separando as pistas. As obras foram executadas pela Agetop e orçadas em cerca de R$ 30 milhões.

A construção do viaduto da GO-080 faz parte do programa de melhoria dos cruzamentos urbanos com as rodovias estaduais nas saídas da capital e promete acabar com os congestionamentos no trecho em horários de pico.

O presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Jayme Rincón, explica que faltava apenas inaugurar a obra, apesar de já estar liberada ao tráfego. “Com este viaduto, o trânsito foi liberado. É uma obra importante. Tem saída para Nerópolis, acesso à Perimetral, acesso à região do Jardim Guanabara. Ali é um estrangulamento muito grande, resolvemos o problema”, comemorou.