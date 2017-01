“Governo fará obras em todas as regiões do estado já neste semestre”, diz José Eliton

Durante coletiva de imprensa na inauguração do viaduto da GO-080, vice-governador deu detalhes sobre pacote de investimentos

O vice-governador de Goiás, José Eliton (PSDB), afirmou que a administração estadual irá promover, ao longo do primeiro semestre de 2017, “um conjunto de obras em todas as regiões do estado”.

Durante coletiva de imprensa, ele detalhou o plano de investimentos que o governador Marconi Perillo (PSDB) desenhou para os próximos dois anos, a partir dos recursos oriundos da venda da Celg-D. “A estratégia é fazer obras que causem impacto no desenvolvimento econômico, ou seja, as estruturantes. Seja nos eixos de logística, como rodovias, aeroportos e portos, na educação e inovação, bem como na segurança pública”, explicou.

A expectativa do governo é que até o final de fevereiro os R$ 900 milhões a serem pagos pela Enel — empresa italiana que arrematou o leilão da Celg-D no final do ano passado — já estejam na conta do estado.

Além disso, Eliton revelou que o governador separou R$ 400 milhões para destinar aos municípios goianos. “Estamos ouvindo prefeito por prefeito para ouvir as demandas e, uma vez que a questão da Celg-D esteja concluída, visitaremos as cidades para dar início às obras”, completou.

O dinheiro que custeará o plano para os municípios virá, segundo o vice-governador, do próprio Tesouro Estadual, a partir de recursos do Detran-GO.