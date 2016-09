Governo entrega moradias populares em Aparecida do Rio Doce

Vice-governador comandou entrega do benefício, fruto de parceria entre Estado, União e Caixa Econômico

O vice-governador de Goiás, José Eliton (PSDB), entregou, em Aparecida do Rio Doce (a 300 km de Goiânia), 100 moradias populares construídas a partir da parceria entre o programa Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás, e a Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS/Imóvel na Planta e do programa federal Oferta Pública Sub-50/ II.

O evento foi realizado no Residencial Omar Divino de Almeida, cumprindo as metas do programa Goiás Mais Competitivo, que conta com a participação da Agência de Habitação de Goiás, Luiz Stival.

Das 100 unidades entregues, neste sábado (17/7), pelo governo de Goiás, no programa Cheque Mais Moradia, 60 são fruto de parceria com a Caixa, recursos do FGTS/Imóvel na Planta. As outras 40 são referentes ao convênio com o Programa Oferta Pública Sub-50/ II, do governo federal, que atende municípios com até 50 mil habitantes. A prefeitura também participa da parceria, responsável pela infraestrutura básica e terreno regularizado.

O investimento do governo nos empreendimentos é de R$ 1,4 milhão. “As parcerias garantem moradias com melhor qualidade e prestações acessíveis. Todos os municípios são atendidos, dos menores aos maiores”, afirma Stival, destacando que a prioridade é a conclusão das obras em andamento. A Agehab participa do programa Goiás Mais Competitivo e tem superado as metas de entrega de moradias.

Os investimentos somam cerca de R$ 2 milhões na área habitacional em Aparecida do Rio Doce. Além das 100 moradias, que serão entregues agora, o município foi beneficiado com reforma de 100 moradias e está com convênio de Cheque Comunitário em andamento para construção de dois equipamentos sociais.

Nos próximos dias estão previstas ainda entregas nos municípios de Novo Brasil, Barro Alto, Fazenda Nova, Guaraíta, Ipameri, Vicentinópolis e Marzagão.