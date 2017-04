Governo entrega 650 escrituras a moradores da Região Noroeste

Moradores da Vila Mutirão, Jardim Curitiba e Boa Vista, na Região Noroeste de Goiânia, receberam a escritura em ato do Programa Casa Legal – Sua Escritura na Mão

Moradores da Vila Mutirão, Jardim Curitiba e Boa Vista, na Região Noroeste de Goiânia, receberam das mãos do vice-governador José Eliton, no ato representando o governador Marconi Perillo, a escritura de suas casas nesta quinta-feira (27/4). Foram entregues 650 documentos de posse no Centro Comunitário do Jardim Curitiba III, por meio do Programa Casa Legal – Sua Escritura na Mão, da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Criado no segundo mandato, com outra denominação (Habitar Legal), e recriado em 2011 pelo governador Marconi Perillo para promover a legalização de bairros e escrituração de imóveis edificados em áreas de domínio do Estado, o Casa Legal já entregou mais de 10 mil escrituras em 13 bairros da região.

“Esse é momento que eu falo com emoção. Eu sei das dificuldades das pessoas porque eu vim de uma região pobre, de Posse, no Nordeste Goiano. Ninguém é obrigado a fazer compromisso. Mas quando fazemos, temos que cumprir. É isso o que estamos fazendo aqui, nessa região que tem tido atenção especial do governador Marconi”, ponderou José Eliton.

Famílias contempladas

Antônio Bedeiros, Maria da Graça Silva e Francisca Chagas Sousa confirmaram com satisfação o recebimento do documento de posse de seus imóveis e testemunharam a alegria de vizinhos. “Para nós é motivo de alegria saber que o governador Marconi Perillo está empenhado em realizar esse sonho”, disse Antônio. “A espera de 25 anos acabou. Eu estou muito feliz e fico até sem palavras. Eu tinha medo de perder a casa. Agora eu vou deixar uma herança para a minha família”, comemorou Francisca Chaves. “É muito bom saber que não terei mais que pagar aluguel”, lembrou Maria da Graça.

Ao enumerar os investimentos do Governo de Goiás na Região Noroeste, José Eliton lembrou do período em que esteve internado no Hugol, hospital de urgências construído na região. “Eu precisei ser internado lá e sei do que estou falando. Pode ter hospital igual no Centro-Oeste, mas não tem hospital melhor que esse”, e completou dizendo que a crise brasileira que atinge mais de 12 milhões de desempregados está sendo superada em Goiás.

“A maioria dos estados não está conseguindo pagar nem o salário dos servidores e dos aposentados. Aqui em Goiás, graças à liderança do Marconi Perillo e de sua coragem para tomar medidas duras, nós estamos construindo um conjunto de obras de mais de R$ 6 bilhões”, por meio do Programa Goiás na Frente.

Benefícios para a Região Noroeste

Além das escrituras, a população local recebeu obras de infraestrutura comunitária, como Centro de Educação Infantil (CMEI), duas praças de esporte e lazer e um Centro Comunitário. “Essa gestão é um exemplo para o Brasil, porque aqui, como demonstração, nós não estamos trazendo só as escrituras. O governador Marconi Perillo determinou que trabalhemos com afinco para entregarmos casas em todas as regiões do Estado. No meio do ano nós vamos entregar milhares de apartamentos na região do Vera Cruz”, pontuou o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival.

Segundo ele, desde o segundo mandato, iniciado em 2203, e reforçado a partir de 2011, no terceiro mandato, a administração Marconi Perillo vem realizando um trabalho exemplar na área de regularização fundiária urbana que chama a atenção do País, com vários prêmios conquistados pela Agência. “Eu fico entusiasmado de trazer as escrituras para vocês e também feliz por trabalhar com um governador que demonstra força em suas ações, determinação, coragem e honradez com o povo. Esse governo trabalha 24 horas com responsabilidade para aplicar o dinheiro dos impostos que vocês pagam”, declarou.

Casa Legal – Sua Escritura na Mão

Goiânia tem atualmente mais de 24 mil imóveis em processo de regularização, em 20 bairros atendidos. Em todo o Estado já são 52 municípios atendidos com o programa Casa Legal para legalizar 104 bairros e escriturar mais de 47 mil imóveis. Um total de 17,5 mil famílias já receberam suas escrituras, de graça. Outros 30 mil processos estão em andamento na Agehab.