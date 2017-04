Governo e Prefeitura de Goiânia discutem parcerias na área da segurança

Balestreri se reuniu com comandante da GCM, inspetor José Eulálio Vieira, para acertar convênios

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), Ricardo Balestreri, se reuniu nesta quarta-feira (19/4) com o comandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, inspetor José Eulálio Vieira, com o objetivo de discutir parcerias entre as duas corporações.

A reunião também contou com a participação do secretário estadual de Governo, Tayrone di Martino (PSDB) e dos vereadores Delegado Eduardo Prado (PV) e Romário Policarpo (PTC).

O comandante da Guarda Civil Municipal entregou ao secretário propostas de convênios entre estado e município para compartilhamento de ações, investimentos, estruturas e tecnologia na área de segurança pública.

Blestreri reconheceu a necessidade da parceria e afirmou que segurança pública se faz com o estabelecimento do papel de cada um nas ações de combate ao crime, e que o setor só alcança credibilidade junto à população com apresentação de resultados.

“O trabalho integrado das polícias civil, militar e da Guarda Municipal vai proporcionar segurança aos cidadãos. A cooperação entre as forças pode proporcionar essa realidade”, defendeu.

O secretário explicou que, em municípios onde o modelo de parceria foi adotado, a redução da criminalidade foi considerável: “Em algumas cidades, os índices chegam perto de zero.”