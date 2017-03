Governo de Goiás realiza sonho da casa própria para mais de mil famílias de Goiânia

Governo de Goiás sorteia 1.455 moradias nos residenciais Nelson Mandela e Jardins do Cerrado 10 entre mais de 63 mil famílias habilitadas

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab),sorteia nesta sexta-feira (24/3) 1.455 moradias nos residenciais Nelson Mandela (1.131 apartamentos) e Jardins do Cerrado 10 (324 casas sobrepostas).

Um total de 63.789 inscritos habilitados – que se enquadraram nas regras do Edital – participa do sorteio, que começa às 8h30, com a presença de representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Público Estadual, Prefeitura de Goiânia e Caixa Econômica Federal. Esse número pode aumentar, devido aos recursos que foram protocolados junto à Agehab até o meio-dia desta quinta-feira (23/3).

O sorteio será realizado no auditório do Ministério Público Estadual e será transmitido ao vivo pela internet e pode ser acompanhado pela página da Agehab no Facebook. Na medida em que forem concluídos os sorteios dos grupos, as listas serão publicadas no site da Agehab.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, destaca que todo o processo seletivo vem sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal e que foram convidadas entidades representativas da sociedade civil para presenciar o sorteio, assegurando sua total transparência.

“O sorteio é eletrônico e 100% auditável. Cópias do banco de dados e do código fonte do software, antes e depois do sorteio, serão entregues ao Ministério Público Federal. Adotamos todas as medidas para garantir a segurança e a transparência do processo letivo ”, salientou.

As 1.455 moradias estão em fase final de execução e devem ser entregues até julho. No mês passado, o governador Marconi Perillo (PSDB) visitou o canteiro de obras dos dois residenciais e autorizou a Agehab a contratar mais 3,4 mil unidades habitacionais para a segunda etapa do Residencial Nelson Mandela, na região Oeste de Goiânia.

“O governador está muito empenhado em ampliar a oferta de moradias em todo o Estado para as famílias que mais precisam da intervenção do poder público para ter acesso à casa própria. A Agehab assume a missão de ampliar as parcerias com os municípios e o governo federal para viabilizar a contratação de 30 mil moradias nos próximos dois anos”, frisou Luiz Stival, salientando que em função dos investimentos do Governo de Goiás a prestação para as famílias que forem contempladas com estas moradias vão variar de R$ 80 a R$ 270, em um financiamento de dez anos.

Sorteio

Participam do sorteio 63.789 famílias, de um total de 71.923 inscritos. Foram consideradas inabilitadas 8.173 inscrições por não se enquadrarem nas regras estipuladas no edital. Os inscritos inabilitados tiveram prazo para recurso administrativo, também conforme estipula o edital. Os motivos principais da inabilitação foram renda familiar superior a R$ 1.800, terem sido contempladas em outros programas habitacionais da União, Estado ou município e possuir outro imóvel.

Luiz Stival explicou que as únicas famílias que não participarão do sorteio são as 44 inscritas com casos de microcefalia. Estas terão direito às moradias depois da comprovação documental de enquadramento nos critérios, conforme portaria do Ministério das Cidades. O presidente da Agehab assinala que o entendimento do MCidades é que as chances sejam maiores para aquelas famílias com maior vulnerabilidade social. Esse fato, reforçou, não exclui outros candidatos que também atendem os critérios, mas com menor vulnerabilidade.

O diretor de Cooperação Técnica da Agehab, Murilo Mendonça Barra, também lembra que o sorteio obedecerá à ordem prevista no edital. Os 3.258 portadores de deficiência física e 4.147 idosos serão sorteados primeiro, com cota de 3% das vagas. Os idosos e deficientes não sorteados continuarão concorrendo no grupo geral.

Depois de descontadas as unidades habitacionais destinadas aos grupos prioritários, as unidades restantes serão distribuídas aos demais candidatos agrupados conforme segue: Grupo I – candidatos que atendam de 4 a 6 critérios concorrem a 60% das unidades habitacionais; Grupo II – candidatos que atendam de 2 a 3 critérios concorrem a 25% das moradias; e Grupo III – candidatos que atendam até 1 critério concorrem a 15% das habitações. Ainda será formado cadastro reserva com 30% das vagas para cada grupo, caso os documentos solicitados não sejam os mesmos que o informado no momento da inscrição.