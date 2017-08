Governo de Goiás lança Jogos Universitários Brasileiros 2017

Competição, que reunirá mais de 5 mil atletas estudantes disputando 19 modalidades esportivas, será realizada em outubro

A secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Raquel Teixeira, lançou oficialmente nesta terça-feira (1º/8), a etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2017. Esta, que é a 65ª edição dos JUBs, será realizada em Goiânia e em Trindade, de 18 a 29 de outubro, com a participação de mais de 5 mil atletas e paraatletas de 26 estados e do Distrito Federal.

Organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) em parceria com o Ministério do Esporte (ME) e com o apoio do Governo de Goiás, os JUBs incluem 19 modalidades esportivas individuais e coletivas. É o maior evento esportivo da América Latina a nível universitário, que reúne estudantes/atletas representantes das instituições de Ensino Superior públicas e privadas de todo o país.

Nesta edição mais de 1.500 pessoas estão envolvidas na organização do evento, que vai impactar positivamente a economia da cidade, especialmente nas áreas de gastronomia, hospedagem e comércio. No total, Goiás terá cerca de 170 atletas alunos, representantes de oito universidades públicas e privadas nos jogos.

Durante o lançamento, Raquel Teixeira citou três motivos para a escolha de Goiás como sede da edição 2017 do JUBS. “Acredito que tenha sido pelo fato de nosso Estado ter uma ótima estrutura esportiva, fruto de investimentos do governo; por conta das políticas públicas que o governador Marconi Perillo implementa desde seu primeiro mandato e pelo sucesso do Mundial Universitário de Futsal do ano passado, que segundo a organização, foi a melhor edição de todos os tempos. Nós estamos preparados para receber esse grande evento”, garantiu.

Raquel também reforçou a política de fomento de Goiás no Esporte em todas as pontas. “Nós incentivamos o esporte desde as escolas, com os jogos escolares, até os atletas de alto rendimento. Oferecemos bolsas de incentivo como o pró-atleta e o pró-esporte para que tenhamos cada vez mais jovens campeões no jogo e na vida”, afirmou ela. “Em um mundo que caminha para o sedentarismo é preciso, cada vez mais, incentivar o esporte”, completou.

O presidente da CBDU, Luciano Cabral, lembrou que Goiânia recebeu o JUBs de 2013 e disse não ter dúvidas de que a edição deste ano será um sucesso. “Serão mais de 6 mil pessoas envolvidas nesse evento e tenho certeza de que seremos bem acolhidos. Goiás se destaca entre os outros Estados porque investe no esporte educacional e ter atletas estudantes se tornando campeões, fortalece essa política”, ressaltou.

Economia

O JUBs vai injetar cerca de R$ 10 milhões na economia de Goiânia, sendo 60% em hospedagem e alimentação, 25% em materiais, equipamentos e outras despesas da parte técnica e competição e 15% em RH e encargos.

A contrapartida do Governo de Goiás será de R$ 2 milhões, enquanto as Federações Universitárias Estaduais/Estados desembolsarão R$ 1,5 milhão, que envolvem os gastos com ônibus, uniformes e outras despesas das delegações. “Somados os encargos financeiros, como ICMS e ISS, a cidade já arrecadará de volta, automaticamente, algo em torno de dois milhões de reais”, pontuou Luciano Cabral.

Além da troca de conhecimento, intercâmbio cultural entre os atletas de diferentes regiões do país e do retorno financeiro, Luciano citou os ganhos para o esporte. “Mais de 50% das medalhas que o Brasil teve nos jogos olímpicos foram conquistadas por atletas que passaram pela CBDU. Isso mostra que investir no esporte educacional gera bons frutos e ganhos para todas as áreas. Não existem campões sem conhecimento”, reforçou.

Os JUBs

A 65ᵃ edição do JUBs contará com as modalidades futsal, handebol, vôlei, basquete, judô, taekwondo, atletismo, tênis de mesa, xadrez, JUBs Acadêmico, badminton, vôlei de praia, basquete 3 x 3, natação, tênis e esportes eletrônicos, com os jogos FIFA 2017 e League of Legends. No paradesporto, serão contempladas as modalidades natação, tênis de mesa e atletismo.

O Comitê Organizador será composto por profissionais de áreas como recursos humanos, marketing, comunicação, secretaria, credenciamento, hospedagem, alimentação, transporte, coordenação médica, cerimonial e protocolo, financeiro, coordenação de voluntários, educacional e acadêmico, gerência operacional, arbitragem, gerência de tabelas e resultados e classificação.