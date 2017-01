Governo de Goiás inaugura viaduto da GO-080 em janeiro

Previsão é de que a duplicação da rodovia até a BR-153 será entregue ainda este ano

Marconi foi o governador que mais realizou obras pelo trânsito de Goiânia, afirma Jayme Rincón

# Marconi inaugura, ainda neste mês, o viaduto da GO-080. A duplicação da GO-080 até a BR-153 será entregue posteriormente

# As duplicações das rodovias integram o compromisso do Plano de Governo de Marconi que estabelece a duplicação de todas as estradas estaduais que saem de Goiânia

O governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) deve inaugurar ainda em janeiro o viaduto Eng. João Hissassi Yano, na GO-080, saída de Goiânia para Nerópolis. O trecho já está aberto para o tráfego e, segundo o presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Jayme Rincón, resolveu o problema de engarrafamentos e acidentes no local.

“É uma obra importante porque é uma região com um estrangulamento enorme de trânsito. Tem a saída para Nerópolis, o acesso à Perimetral, o trânsito que liga ao Jardim Guanabara e o acesso à UFG. Agora resolvemos o problema”, afirmou.

A Agetop finalizou as obras de instalação do pórtico do viaduto no final do ano passado e está prevista também a entrega da duplicação da GO-080 até à BR-153 ainda neste ano.

A duplicação da GO-080 integra o compromisso do Plano de Governo que estabelece a duplicação de todas as estradas estaduais que saem de Goiânia até as cidades mais próximas.

Também está em duplicação, com obras em andamento, a GO-070, entre Inhumas à cidade de Goiás. A pista já está duplicada até Itaberaí. A duplicação da GO-020, entre a capital e Bela Vista, já foi concluída e entregue ao tráfego e também deve ser inaugurada. O governo estadual também já implantou segunda pista na GO-060, entre Goiânia e Trindade, e na GO-403, entre Goiânia e Senador Canedo.