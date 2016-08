Governo de Goiás decide suspender entrega dos cartões do Renda Cidadã

Administração estadual acatou recomendação da Procuradoria Regional Eleitoral em Goiás e decidiu não realizar caravana para entrega do benefício

O governo de Goiás anunciou, na tarde desta sexta-feira (26/8), a suspensão da entrega de mais de 64 mil cartões do Renda Cidadã em todo o Estado.

A decisão da gestão do governador Marconi Perillo (PSDB) atende a uma recomendação da Procuradoria Regional Eleitoral em Goiás (PRE-GO), que solicitou a suspensão imediata da realização de caravana pelos municípios goianos, para a realização de eventos de lançamento e entrega de cartões do “Novo Programa Renda Cidadã” — anunciada no dia 13 de agosto.

Naquela data, o governo goiano anunciou que visitaria 49 dos maiores municípios goianos para a entrega de 64 mil cartões do programa, entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro.

Confira a nota: