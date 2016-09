Governo de Goiás dá início à maratona Enem Express nesta sexta-feira (9)

Lançamento do programa será em Jataí, às 16 horas. Meta da Seduce é alcançar mais de 40 mil estudantes em todo o Estado

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) lança, nesta sexta-feira (9/9), a segunda edição do programa Enem Express, que oferece a alunos da rede pública estadual aulas interativas sobre os principais temas abordados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Serão quase nove mil horas/aulas em 270 polos de mais de 80 municípios goianos, durante oito finais de semana. O pontapé inicial será em Jataí, no Sudoeste do Estado.

Segundo a Seduce, neste ano houve aumento no número de eventos para atender mais alunos em mais cidades — serão 44 só em Goiânia. A meta é beneficiar 44 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio, inscritos no Enem, que será realizado nos dias 5 e 6 de novembro.

Serão oito aulas, sempre aos sábados, com duração de quatro horas cada. As aulas começam no dia 10 de setembro e seguem até 29 de outubro. As inscrições devem ser feitas na própria unidade escolar.

Todos os alunos inscritos receberão gratuitamente um caderno de atividades sistematizado, com questões que serão debatidas em sala de aula. O conteúdo ministrado pelos professores foca os temas mais prováveis de serem exigidos na prova. Os alunos também têm acesso a estratégias que melhoram o desempenho e somam pontos.

As quatro competências exigidas na prova — Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza — serão abordadas no Enem Express. Os professores selecionados para ministrarem as aulas receberão bolsas.

O projeto

O Enem Express é um programa da Seduce que visa oferecer aos alunos da rede pública estadual aulões interativos sobre os principais temas abordados no Enem.

O programa foi lançado em 2015 e a primeira edição beneficiou mais de 20 municípios goianos, alcançando 96% dos concluintes de Ensino Médio. Mais de 40 mil estudantes participaram das aulas presenciais e mais de 19 mil tiveram acesso ao material didático utilizado no programa, no ano passado.

De acordo com a secretária Raquel Teixeira, incentivos como o Enem Express são caminhos para que os alunos possam conquistar melhores lugares no mercado de trabalho. “Tudo na vida depende de oportunidade e é isso que o Governo de Goiás, por meio da Seduce, está dando a cada aluno do Ensino Médio na rede pública”, afirma.

Goiás Enem

Além do Enem Express, a Seduce também oferece aos alunos da rede estadual de ensino o Goiás Enem, uma preparação mais reforçada visando o bom desempenho dos estudantes na prova.

O programa fornece material didático aos inscritos e, uma vez por semana, eles têm aula nos polos. Com duração de quatro horas e meia, as aulas contam com formato dinâmico, professores capacitados nas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. O material pedagógico é desenvolvido por profissionais com ampla experiência e distribuído gratuitamente, informa a secretaria.

Na edição 2016, o Goiás Enem contempla as Subsecretarias Regionais de Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Goiânia, Itumbiara, Novo Gama, Rio Verde e Trindade. O projeto chega à quarta edição com o objetivo de atender pelo menos 4 mil estudantes da rede pública de Goiás. Alunos inscritos no cadastro reserva podem ser chamados a qualquer momento, caso haja desistência ou não cumprimento da frequência mínima, que é de 75%. Este ano, o programa começou no mês de março e está em pleno andamento.