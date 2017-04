Governo de Goiás continua manutenção das rodovias durante feriado da Semana Santa

Confira as condições de tráfego nas GOs para os principais destinos turísticos do estado

O governo de Goiás decidiu seguir com a manutenção das rodovias estaduais, mesmo durante o feriado da Semana Santa. A determinação do governador Marconi Perillo (PSDB) à Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) tem o objetivo de garantir maior conforto e dar segurança aos cidadãos que vão trafegar nas GOs nos próximos dias.

Serão executados serviços de manutenção com reparos localizados para solucionar possíveis irregularidades na pista causadas pelas chuvas e tráfego intenso, além de roçagem e corte de árvores às margens das vias, melhorias na sinalização e a instalação de dispositivos de drenagem para evitar alagamentos.

Os motoristas devem ter atenção ao trafegar nas rodovias goianas, pois equipes do programa Rodovida Manutenção podem estar nas pistas. A Agetop informou que trabalhará de forma ininterrupta para que a viagem dos usuários seja tranquila. Para tanto, é necessário obedecer aos limites de velocidade e respeitar a sinalização.

Goiás na Frente

Dos R$ 6,1 bilhões que serão investidos pelo governo estadual em diversas áreas por meio do Programa Goiás na Frente, R$ 2,2 bilhões serão destinados às duplicações, construções e manutenção das rodovias estaduais. Entre as obras na malha rodoviária está a duplicação de quatro rodovias: GO-070, GO-462, GO-213, GO-080 e GO-010.

Os recursos serão também investidos na conclusão das rodovias Uirapuru – Mundo Novo, Santo Antônio do Descoberto-Barraca da Serra, Novo Gama-Luziânia, Estrada Velha de Caiapônia, São Jorge-Colinas do Sul, Colinas do Sul-Niquelândia, Mara Rosa-Alto Horizonte, Bonópolis-Cruzeiro, entre outras. Além das obras de duplicação, estão programadas as construções de novas rodovias, como as que ligam Abadiânia ao Lago Corumbá e Alexânia a Corumbá de Goiás.

Confira abaixo as condições das rodas de acesso aos principais pontos turísticos do Estado saindo de Goiânia.

Cidade de Goiás (131 km) e Aruanã (312 km): Goiânia/Itauçu: trecho regular (pista dupla). Possíveis irregularidades na pista. Retomada das obras de duplicação este mês – Itauçu/Itaberaí: trecho regular (pista dupla). Possíveis irregularidades na pista. Retomada das obras de duplicação este mês – Itaberaí/Trevo de Mossâmedes: trecho regular (ainda em obras de duplicação). Possíveis irregularidades na pista. Retomada das obras de duplicação este mês – Trevo de Mossâmedes/Cidade de Goiás: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista – Cidade de Goiás/Araguapaz: trecho bom – Araguapaz/Aruanã: trecho bom

Caldas Novas (160 km) e Rio Quente (174 km): Goiânia/Bela Vista: trecho ótimo (pista dupla até Trevo de acesso à Piracanjuba) – Bela Vista/Cristianópolis: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista – Cristianópolis/GO-139: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista – GO-139/Caldas Novas: trecho bom – GO-213/Rio Quente: trecho bom

Aragarças (398 km): Goiânia/Firminópolis: trecho bom (pista dupla até Trindade) – Firminópolis/São Luiz de Montes Belos: trecho bom – São Luiz de Montes Belos/Iporá: trecho bom – Iporá/Piranhas: trecho bom

Buriti Alegre (178 km): Morrinhos/GO-419: trecho bom – GO-210/Buriti Alegre: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista

Jaraguá (97 km) e Minaçu (Barragem Serra da Mesa, 487 km): Goiânia/Nerópolis: trecho bom (pista dupla até Nerópolis) – Nerópolis/Petrolina: trecho bom (ainda em obras de duplicação). Atenção aos desvios – Petrolina/São Francisco de Goiás: trecho bom. Atenção aos desvios – São Francisco de Goiás/BR-153: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista – Santa Tereza de Goiás/Campinaçu: trecho bom – Campinaçu/Minaçu: trecho bom

Pirenópolis (118 km):GO-338/Pirenópolis: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista.

Alto Paraíso (425 km) e Cavalcante (558 km): Divisa GO-DF/São Gabriel: trecho bom – São Gabriel/São João D’Aliança: trecho bom – São João D’Aliança/Alto Paraíso de Goiás: trecho bom – Alto Paraíso de Goiás/Teresina de Goiás: trecho bom – Teresina de Goiás/Cavalcante: trecho bom

Três Ranchos (292 km): Goiânia/Bela Vista: trecho ótimo (pista dupla até Trevo de acesso à Piracanjuba) – Bela Vista/Pires do Rio: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista – Pires do Rio/Três Ranchos: trecho bom

Goianésia (198 km): Goiânia/Nerópolis: trecho bom (pista dupla até Nerópolis) – Nerópolis/Petrolina: trecho bom (ainda em obras de duplicação). Atenção aos desvios – Petrolina/São Francisco de Goiás: trecho bom. Atenção aos desvios – São Francisco de Goiás/BR-153: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista – Jaraguá/Goianésia: trecho bom

Salto do Itiquira (316 km): Perímetro urbano de Formosa: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista – GO-116/GO-524: trecho bom – GO-524/Salto do Itiquira: trecho bom

São Simão (415 km): GO-164/Quirinópolis: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista – Quirinópolis/Paranaiguara: trecho regular. Possiveis irregularidades na pista

Lagoa Santa (420 km): BR-060/Aparecida do Rio Doce (GO-174 e GO-422): trecho regular. Início de obra de restauração em junho – Caçu/Itarumã: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista. Início de obra de restauração em junho – Itarumã/Itajá: trecho bom. Início de obra de restauração em junho – Itajá/Lagoa Santa: trecho bom

Chapadão do Céu (Parque Nacional das Emas, 470 km): BR-364/Serranópolis: trecho bom – Serranópolis/Itumirim: trecho bom – Itumirim/Chapadão do Céu: trecho bom – Chapadão do Céu/Parque Nacional das Emas (não pavimentado): trecho bom



Paraúna (Parque Estadual de Paraúna, 159 km): Goiânia/Firminópolis: trecho bom (pista dupla até Trindade) – Firminópolis/Paraúna: trecho bom – Paraúna/GO-411/Parque Estadual de Paraúna (não pavimentado): trecho ruim. A rodovia receberá serviços de reconformação de plataforma, patrolamento e cascalhamento.

Caiapônia (345 km): Goiânia/Firminópolis: trecho bom (pista dupla até Trindade) – Firminópolis/São Luiz de Montes Belos: trecho bom – São Luiz de Montes Belos/Iporá: trecho bom – Iporá/Caiapônia: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista

Parque Estadual de Terra Ronca (600 km): BR-020/Posse: trecho bom – Posse/Guarani de Goiás: trecho bom – Guarani de Goiás/Parque Estadual de Terra Ronca (não pavimentado): trecho bom. Alerta: A travessia de rios (passagem a vau) não deve ser realizada com chuva. Favor esperar o escoamento das águas

Bandeirantes (460 km): Goiânia/Itauçu: trecho regular (pista dupla). Possíveis irregularidades na pista. Retomada das obras de duplicação este mês – Itauçu/Itaberaí: trecho regular (pista dupla). Possíveis irregularidades na pista. Retomada das obras de duplicação este mês – Itaberaí/Trevo de Mossâmedes: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista. Retomada das obras de duplicação este mês – Trevo de Mossâmedes/Cidade de Goiás: trecho regular. Possíveis irregularidades na pista – Cidade de Goiás/Faina: trecho bom – Faina/Araguapaz: trecho bom – Araguapaz/Mozarlândia: trecho bom – Mozarlândia/Nova Crixás: trecho bom – Nova Crixás/Entroncamento GO-239: trecho bom – Entroncamento GO-164/Bandeirantes: trecho bom. Obras de pavimentação em andamento. Alerta: A travessia de rios (passagem a vau) não deve ser realizada com chuva. Favor esperar o escoamento das águas.