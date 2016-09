Governo de Goiás completa obras de recuperação em 63 rodovias

Em sua fase final, as obras de manutenção contemplam ao todo 27 municípios entre ações preventivas e de recuperação das estradas

O governo do Goiás, por meio da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) acaba de concluir as obras de manutenção em trechos de mais 63 rodovias estaduais de 27 municípios. Os trabalhos de recuperação das estradas, iniciados a partir da liberação de recursos em fevereiro, estão na fase final.

As frentes de trabalho são executadas em 97 trechos de 27 cidades, distribuídas por todas as regiões do Estado. Os reparos incluem roçagens manual e mecânica, capina, limpeza de pontes, sinalização, terraplanagem e reparo localizado no asfalto. Os técnicos trabalham também com a manutenção de sete balsas e três aeródromos.

Segundo informações da Agetop, as intervenções fazem parte do Rodovida Manutenção – Fase II. Nesta fase, as obras são executadas com recursos da ordem de R$ 212 milhões liberados em fevereiro pelo governador Marconi Perillo (PSDB). O programa está sendo feito em etapas, em 34 regiões, sendo 20 de rodovias pavimentadas e 14 de não pavimentadas.

As frentes de trabalho passaram, em agosto, pelos municípios de São Miguel do Araguaia, Niquelândia, Alto Paraíso, Mozarlândia, Jaraguá, Formosa, Cidade de Goiás, Inhumas, Bela Vista, Palmeiras, Jataí, Quirinópolis, Pontalina, Morrinhos, Ipameri, Goiânia, Porangatu, Campos Belos, Itapaci, Alto Paraíso, Piranhas, Anápolis, Mineiros, Caçu, Joviânia, Caiapônia e Pires do Rio.

O Rodovida Manutenção segue um conceito de manutenção preventiva e corretiva de toda a malha rodoviária. Nas rodovias pavimentadas, o programa atuará com diversos serviços, dentre eles: roçagem manual e mecânica; limpeza e pintura de elementos de drenagem, de pontes e bueiros tubulares e celulares; reconstrução de taludes de aterro de corte; canalização de água e combate a erosões. Já na pista de rolamento serão executados serviços de tapa-buracos, remendos profundos, selagem de trincas, recomposição de elementos de drenagem superficial, e manutenção preventiva com selagem asfáltica.

Entre os serviços executados pela Agetop neste mês estão a limpeza dos dispositivos de drenagem, como descidas de água, calhas e meio-fio, e das margens das rodovias, com roçagem mecânica e manual da faixa de domínio, e a inspeção e reformas de pontes e bueiros.

Em São Miguel do Araguaia, por exemplo, três equipes estão responsáveis pela roçagem mecânica, roçagem manual, remoção de lixo, corte de árvores, recomposição mecânica e manual de aterros, corta rio e reparo de bueiro. Em Mineiros, as frentes de trabalho cuidam da reconformação de plataforma, revestimento descontínuo e contínuo, roçagem manual, limpeza e drenagem, limpeza de bueiro, remoção de lixo e lombadas. (Com informações Agetop)