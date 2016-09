Governo de Goiás apresenta políticas de saúde pública no Canadá

Estado foi convidado para apresentar iniciativas como a gestão de hospitais por organizações sociais

A convite do governo da província de Quebec, o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) e o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Leonardo Vilela, participarão, entre os dias 21 e 23 de setembro, de encontros com gestores e autoridades sanitárias do País, para apresentar as iniciativas da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e assinar contrato para a transferência de tecnologia canadense para produção de medicamentos de alto custo, em Goiás.

A série de eventos terá início no dia 21 de setembro, quando Leonardo Vilela apresentará às autoridades e representantes do setor saúde os resultados da gestão de unidades de saúde por organizações sociais, da estruturação e do pleno funcionamento do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde Zilda Arns Neumann (Conecta SUS), ferramenta de monitoramento de indicadores e resultados da saúde; a megaoperação Goiás contra o Aedes, iniciada em dezembro do ano passado e que resultou na diminuição em 95% dos focos do Aedes aegypti, em território goiano; e o programa “Mais Saúde para Goiás”, efetivado com o objetivo de fortalecer a atenção primária em saúde em todos os municípios do Estado, prevenindo doenças.

“O sistema de saúde de Québec é referência para Goiás, mas agora temos a grata satisfação de sermos convidados para compartilhar nossas experiências com os profissionais desta província do Canadá”, assinala Leonardo Vilela.

Ele destaca que esse importante encontro, com a presença do governador Marconi Perillo, é resultante de uma missão da equipe da SES-GO à Província de Quebec, em novembro do ano passado, realizada com o objetivo de conhecer a organização do Sistema de Saúde Pública do País e identificar temas de interesse recíproco.

Medicamentos

O trabalho da comitiva goiana prossegue no dia 23 de setembro, na cidade de Quebec. Na ocasião, o governador Marconi Perillo assina com a empresa Pharmascience contrato para a produção de medicamentos de alto custo pela Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego).

Tal acordo prevê a transferência de tecnologia para a fabricação de seis medicamentos de alto custo. Leonardo Vilela destaca que além de proporcionar a diminuição de custos, tal iniciativa beneficiará a população pois possibilitará o acesso mais ágil aos medicamentos.