Governo anuncia reajuste salarial de até 34% e novo concurso público para a Educação

Iniciativa histórica no setor inclui reajuste salarial para todos os professores e administrativos, além da concessão de novo auxílio financeiro e gratificação

O governador Marconi Perillo (PSDB) e a secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Raquel Teixeira, anunciaram nesta segunda-feira (24/4) um pacote de medidas ousado que irá contemplar os servidores da rede estadual de ensino. Ao todo, são nove medidas que atingirão todo o quadro de funcionários da Educação estadual, entre temporários e efetivos.

O conjunto de medidas, já autorizado pela equipe econômica e financeira do governo de Goiás, inclui reajuste de 7,64% aos professores efetivos do P1 ao P4, equiparação do quadro transitório ao P3, autorização do concurso público para mil vagas, criação da Gratificação por Dedicação em Período Integral (GDPI) para os professores que lecionam nas escolas de tempo integral, reajuste de 21% para os servidores administrativos e de 34% para os temporários, além de criação do vale-alimentação no valor de R$ 500 para todos os servidores.

As medidas valerão a partir de junho. “Essas são conquistas do ponto de vista pessoal, mas o governador também autorizou duas outras medidas que vão beneficiar diretamente as escolas, que é o reajuste de 20% no valor da merenda escolar e de 58% no Pró-Escola, programa que permite ao diretor realizar reformas emergenciais e pequenos reparos nas instituições de ensino”, destacou a secretária.

Para Raquel Teixeira, o anúncio das nove medidas representa um momento importante de celebração, já que se trata de uma conquista histórica para a rede pública estadual. Ela lembrou que desde 1999, quando também ocupava o cargo de secretária de Educação, o governador Marconi Perillo já dava os primeiros passos para se fortalecer como parceiro da educação.

A secretária fez questão de destacar ainda que anunciar essa lista de benefícios para as escolas e os servidores em um momento em que o país passa por uma grave crise financeira e econômica significa um ato de coragem e de comprometimento do governo de Goiás com a Educação.

Raquel Teixeira ressaltou ainda que cada real investido no ensino público tem uma proporção muito grande para a melhoria da qualidade e para alcançar bons resultados. “Só um governador com muita sensibilidade é capaz de reconhecer o valor que tem os professores e administrativos nesse processo de avanços educacionais e esse pacotão de benefícios demonstra o quanto Marconi Perillo respeita, reconhece e valoriza os profissionais da área.”

Os aumentos e o pagamento do vale-alimentação representarão impacto de R$ 300 milhões sobre o custeio com a folha salarial dos servidores da Seduce apenas neste ano, de junho a dezembro. Os recursos estão previstos na vinculação, porcentual mínimo constitucional de 25% destinados obrigatoriamente para a Educação.

Participaram da reunião no Palácio com o governador Marconi Perillo e a secretária Raquel Teixeira, a presidente do Sintego, Bia Lima, o vice-governador José Eliton, o subsecretário de Educação de Goiânia, Marcelo Ferreira de Oliveira, e o secretários da Fazenda, Fernando Navarrete, e da Casa Civil, João Furtado.

“Estamos aqui para agradecer a decisão do Governo de Goiás em conceder esses benefícios para a categoria, anunciados pelo governador Marconi Perillo. O governo estadual está valorizando a educação pública no Estado, se mostrando sensível aos pleitos dos servidores”, disse a presidente do Sintego.

Confira a lista das conquistas dos servidores