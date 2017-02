Governo anuncia pacote de medidas para incentivar turismo no estado

Iniciativas foram apresentadas por entidades ligadas ao setor e contemplam marketing, infraestrutura, pesquisa e cooperação

O governador Marconi Perillo (PSDB) anunciou, nesta segunda-feira (6/2), um pacote de dez medidas de incentivo ao turismo no estado. Pensado em parceria com entidades ligadas ao setor, o plano prevê investimento de R$ 4,1 milhões do Governo de Goiás em iniciativas de marketing, infraestrutura, pesquisa e cooperação para melhorar o desempenho turístico das cidades goianas.

Segundo o governo, a previsão é de que os investimentos atraiam um milhão de novos turistas para o estado, além de gerar receitas da ordem de R$ 1 bilhão. “Se considerado o que já foi aprovado para o Turismo, chegaremos a uma sigla bastante significativa, algo em torno de R$ 30 milhões, já incluindo os R$ 4,1 milhões anunciados hoje”, disse Marconi.

O pacote de medidas foi formulado em parceria pelo Convention & Visitors Bureau (GCVB), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), da Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Eventos (ABEOC), da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav). A proposta também tem apoio da Goiás Turismo.

Entre os objetivos do programa estão o aumento da renda e da arrecadação tributária; a geração de um grande volume de empregos; e o incremento em 40% na captação de eventos. A ideia é que todas as medidas sejam integradas com outras ações do governo, como a duplicação de estradas, para garantir o crescimento do setor.

Confira as medidas anunciadas: