Governo abre inscrições para 1.455 novas moradias em Goiânia

Unidades habitacionais no Residencial Nelson Mandela e no Jardins Cerrado 10 estão em fase de conclusão. Confira o cronograma do processo seletivo

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), abre na próxima terça-feira (10/1) as inscrições para moradias no Conjunto Vera Cruz, denominado “Residencial Nelson Mandela”, e Jardins do Cerrado 10 – Fase 6, em Goiânia.

Por determinação do governador Marconi Perillo (PSDB), o edital de abertura foi publicado no Diário Oficial de Goiás da última segunda-feira (2/01). A lista de famílias habilitadas a participarem do sorteio será divulgada no site da Agehab na data prevista de 15 de março. O sorteio das famílias será realizado em 24 de março, com acompanhamento do Ministério Público. Confira cronograma completo abaixo.

As inscrições poderão ser feitas pelo site da Agehab ou em postos de atendimento do Vapt-Vupt até 10 de março de 2017. Serão selecionados candidatos para 1.131 unidades habitacionais do Residencial Nelson Mandela e 324 para o Jardins do Cerrado 10. Os empreendimentos foram construídos com recursos do Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás, por meio da Agehab, e do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), da Caixa Econômica Federal.

Podem concorrer famílias com renda familiar bruta até R$ 1.800, que não possuam outro tipo de moradia ou benefício habitacional governamental e com vínculo comprovado de no mínimo três anos com o município de Goiânia. De acordo com o presidente da Agehab, Luiz Stival, graças às parcerias do Estado, governo federal e prefeitura, a prestação para o beneficiário deve variar entre R$ 80 e R$ 270, de acordo com a renda familiar, financiados pela Caixa Econômica Federal.

O presidente da Agehab lembra ainda que, além das parcelas do financiamento, o beneficiário terá que arcar com as despesas de condomínio. Stival destaca ainda que com foco em parcerias e aporte de recursos do Cheque Mais Moradia, o governador Marconi Perillo tem feito uma revolução na habitação de interesse social em Goiás, levando moradia digna para as famílias que mais precisam.

No momento da inscrição nos Vapt Vupt, o interessado deve estar de posse do RG e CPF do titular e de todos os dependentes para conferência de informações, além de comprovantes do estado civil, endereço, renda e do título de eleitor, número do CadÚnico, caso possua, e atestado médico contendo a Classificação Internacional da Doença (CID), caso haja alguém na família com deficiência.

Serão grupos prioritários os idosos e deficientes. Também terão mais chances no processo seletivo as famílias que vivem em Goiânia há mais de 5 anos, moradores de áreas de risco, insalubres ou desabrigadas, mulheres chefes de família, famílias com filho(s) em idade inferior a 18 anos, famílias com ônus excessivo de aluguel e famílias com pessoa(s) com deficiência. Todas as informações deverão ser confirmadas por meio de documentos.

O resultado final terá um acréscimo de 30% de cadastro reserva, que será utilizado caso as famílias sorteadas tenham a documentação indeferida pela Agehab ou Caixa. Quem já se cadastrou para moradia na Agehab anteriormente e não foi beneficiado deve fazer novamente a inscrição. É permitida a inscrição para os dois empreendimentos.

Apartamentos que serão sorteados estão com 71,5% das obras executadas

O Residencial Nelson Mandela fica no Setor Vera Cruz, região Oeste de Goiânia. A primeira etapa, com 1.616 apartamentos, está sendo construída com recursos do Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás, no valor de mais de R$ 24 milhões, em parceria com a Caixa (FAR) e o Município. A obra está com 75% executados em janeiro de 2017.

As unidades estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar. Os apartamentos contam com 42,9 m², divididos em dois quartos, com sala, cozinha, área de serviço e banheiro. A seleção para 30% destes apartamentos já foi realizada pela Prefeitura de Goiânia dentro da cota do Município.

Os 1.080 apartamentos da etapa 10 do Jardins do Cerrado, região Oeste de Goiânia, contam com contrapartida de R$ 16,2 milhões do Governo de Goiás, por meio da Agehab, com o Cheque Mais Moradia. O Estado de Goiás participa com contrapartida de R$ 15 mil por unidade habitacional nesta etapa do empreendimento, e é responsável pela inscrição de 30% das unidades habitacionais (324 apartamentos). O recurso federal investido no empreendimento é de R$ 64 milhões do FAR. A obra já está 68% executada.

Cronograma

10/01/2017 – Início das Inscrições on-line

10/03/2017 – Término das Inscrições on-line

15/03/2017 – Divulgação da lista dos habilitados

24/03/2017 – Sorteio das famílias

24/03/2017 – Divulgação da lista dos sorteados

03/04/2017 – Início das entregas de documentação

23/04/2017 -Término das entregas de documentação

26/04/2017 – Divulgação dos contemplados

Sorteio dos endereços – Conforme cronograma de execução da obra

Vistoria dos imóveis – Conforme cronograma de execução da obra

Assinatura dos contratos – Conforme cronograma de execução da obra

Entrega das Chaves – Conforme cronograma de execução da obra