Governadores se reúnem com Temer para tratar da reforma da Previdência

Encontro foi proposto pelo Fórum Brasil Central, comandado pelo goiano Marconi Perillo (PSDB)

O presidente Michel Temer (PMDB) recebe, em almoço nesta terça-feira (25/4), governadores de vários estados para discutir o projeto da Reforma da Previdência. O relatório está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e o Planalto articula a aprovação do texto mais próximo ao original.

A reunião vem, neste sentido, para ouvir as sugestões dos governadores, que vão tentar retomar a “verticalização” da reforma: ou seja, atrelar as mudanças da União aos estados. Para eles, é fundamental que haja uma “agenda comum”, pois só assim será possível concluir os ajustes fiscais (impostos pelo próprio governo no projeto da renegociação das dívidas).

Marconi Perillo (PSDB), governador de Goiás, foi quem propôs, durante o último encontro do Fórum Brasil Central, a reunião com Temer. Ele ligou para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) para que intermediasse o encontro desta terça (25).