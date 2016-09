Governadores se reúnem com nova ministra do STF para discutir demandas dos estados

Em sua primeira reunião no cargo, Carmen Lúcia trata de segurança pública, pacto federativo, entre outras questões, com os administradores estaduais

A nova presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, tomou posse nesta segunda-feira (12/9) e já realiza sua primeira reunião no cargo, com os governadores dos estados brasileiros. O Governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), que estará no encontro, adiantou os temas que serão tratados com a ministra.

Segundo ele, a conversa será sobre segurança pública, pacto federativo e outras questões que são responsabilidade dos estados. Marconi afirmou ainda que a ministra tem dado sinais de que vai defender algumas das pautas: “Eu senti muita boa vontade da presidente no sentido de colaborar com o pacto federativo”, exemplificou.

Marconi também afirmou que os governadores tentarão uma reunião com o presidente Michel Temer (PMDB) para discutir os temas de interesse estadual. “É claro que as questões relacionadas aos Estados, especialmente aqueles que estão com situação financeira muito delicada, serão abordadas”.

Ele lembrou que mesmo Goiás, que conseguiu alguns benefícios, como o refinanciamento da dívida externa, ainda tem outras questões para resolver. “Por exemplo, o fundo de exportação: Ainda não há data para que os Estados sejam ressarcidos, e tem que ser esse ano”.

“O fruto da repatriação é algo que não dependerá de solicitações ao Presidente da República, já que é automático, na medida em que entrar o dinheiro da repatriação, uma parcela vai ser destinada aos estados, através do Fundo de Participação dos Estados, e outra parcela aos municípios, através do Fundo de Participação dos Municípios”, explicou ele.