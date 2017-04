Governador lança Circuito Gastronômico de Goiás com festival em Terezópolis

Evento marca o lançamento oficial dos festivais realizados este ano, com destaque para o Terê, Oxente!

O governador Marconi Perillo (PSDB) e o presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia, lançam oficialmente, na próxima quarta-feira (19/4), o Circuito Gastronômico Goiás 2017, que terá nove eventos na programação. Coordenado pela Goiás Turismo, o circuito se propõe a valorizar a culinária goiana e da população do estado, e conta com a presença de grandes chefes brasileiros e de outros países na programação.

Na verdade, o circuito teve início em 13 de abril, com o Festival Gastronômico de São Simão. O próximo, que será lançado na cerimônia desta terça-feira é o Festival Gastronômico Terê Oxente, em Terezópolis de Goiás, entre 28 e 30 de abril.

Como o próprio nome já revela, o festival homenageia um pouco da cultura e as tradições nordestinas, região de origem de muitos dos cidadãos de Terezópolis. A programação terá atrações musicais e gastronômicas na praça da Igreja Matriz.

Na programação, estão previstos, além do cardápio com pratos da culinária nordestina, apresentações de grupos folclóricos e de música, com xaxado, baião, maracatu e forró – com destaque para o grupo Falamansa; e literatura de cordel. Para entrar no clima, artesãos da cidade estão tendo oficinas para criar produtos inspirados no nordeste para comercialização no festival.

Segundo o prefeito da cidade, Francisco Alves (PSDB), o Terê, Oxente! é importante em várias áreas: “O festival, além de resgatar a cultura e tradições nordestinas tem o intuito de fomentar o turismo e a economia de Terezópolis. Concretizamos um grande desejo da nossa administração com a realização do evento que acredito vai valorizar e projetar o grande potencial da cidade”

Depois de Terezópolis, é a vez do Festival Gastronômico de Nova Veneza, que vai de 1º a 4 de junho; em seguida, vêm o da Cidade de Goiás, de 27 a 30 de julho; de Caldas Novas, de 17 a 30 de agosto; de Pirenópolis, de 7 a 10 de setembro; de Alto Paraíso, de 12 a 14 de outubro; de Goiânia, de 17 a 19 de novembro; e, por fim, de Trindade, de 30 de novembro a 2 de dezembro.