Governador de Goiás exonera todos os 5 mil comissionados do estado nesta segunda (2/1)

Medida será publicada no Diário Oficial e, segundo Marconi Perillo, só voltarão ao cargo aqueles que demonstrarem resultados

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), vai exonerar todos os funcionários comissionados do estado. O decreto será publicado já na edição desta segunda-feira (2/1) do Diário Oficial.

De acordo com o Palácio das Esmeraldas, os mais de 5 mil servidores que não são concursados, sem exceção, do segundo até o último escalão serão demitidos. A medida faz parte do Programa de Austeridade pelo Crescimento de Goiás, lançado em dezembro — que prevê a redução em 1,2 mil o número de comissionados no Executivo.

Essa foi a forma que o governador encontrou para dar um “choque de acomodação”: só serão readmitidos os que, de fato, demonstrarem resultados concretos à gestão. Pode ser, inclusive, que haja realocação de servidores e funções, com base na necessidade de cada um dos órgãos.

A previsão do tucano-chefe é que o processo dure o mês de janeiro inteiro e a determinação é clara: só ficará quem trabalha.

Ainda segundo o governo, os únicos cargos de confiança que serão mantidos são os dez secretários, os presidentes de agências e autarquias, os da Defensoria, Controladoria e Procuradoria do Estado, bem como o reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG).