Governador de Goiás confirma Balestreri na Segurança Pública

Ex-secretário nacional da área, o professor tomará posse no dia 1º de março

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), usou as redes sociais para confirmar o nome do professor Ricardo Balestreri como o novo secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP-GO).

Segundo o tucano, o novo auxiliar — que é ex-secretário Nacional de Segurança Pública (2008-2010) — deve ser apresentado oficialmente em coletiva de imprensa na sexta-feira (24/2) e tomar posse no dia 1º de março.

Balestreri é um dos principais estudiosos sobre políticas públicas de segurança do país. Há mais de 25 anos em contato direto com as polícias do mundo inteiro, trabalhou com cerca de 70 mil policiais brasileiros (entre militares, civis e federais) de todos os 27 estados.

O Jornal Opção registrou o convite feito pelo governador na noite da última terça-feira (21). Aos 58 anos, o historiador é um ferrenho defensor dos policiais e, inclusive, escreveu teses sobre Direitos Humanos de Policiais. Apesar de ter sido gestor público, o professor diz que o sistema de Segurança Pública brasileiro é como uma “jabuticaba”: só existe no Brasil. Ele defende uma reforma profunda e ampla.

O perfil técnico e o vasto conhecimento de Balestreri sobre a área foram os principais motivos da escolha de Marconi.

Veja o post: