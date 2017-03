Governador dá posse a sete novos auxiliares nesta quarta-feira (1º)

José Eliton anuncia oficialmente os novos nomes do secretariado do governo estadual em solenidade no Basileu França, na capital

O governador em exercício José Eliton (PSDB) dá posse nesta quarta-feira (1º/3) a sete novos auxiliares da administração estadual durante solenidade no teatro do Instituto Tecnológico de Goiás (Itego) em Artes Basileu França, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

O novo titular da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) será o professor Ricardo Brisolla Balestreri, já anunciado pelo governador Marconi Perillo (PSDB) na última semana.

O suplente de deputado federal Sandes Junior assume a Secretaria Extraordinária. O ex-prefeito de Catalão e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Jardel Sebba, será o chefe do Gabinete de Gestão da Governadoria.

O ex-vereador Denício Trindade será o presidente da Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás (Ceasa-GO) e o seu atual dirigente, Edivaldo Cardoso, passará a comandar a Agência Brasil Central (ABC), voltada para o setor de comunicação social.

O economista e presidente da ABC, Humberto Tannús, assume a vice-presidência da Celg GT. O ex-deputado Antônio Faleiros será presidente da Iquego.