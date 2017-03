Governador anuncia política habitacional para beneficiar moradores de rua

Trata-se de uma política pública de vanguarda, totalmente inédita no Brasil

O governador Marconi Perillo (PSDB) recebeu, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, para encaminhar ações na área habitacional que beneficiem moradores de rua, a promotora de Justiça Ivana Farina Navarrete, a secretária Cidadã, Lêda Borges, o presidente da Agehab, Luiz Stival, o Padre Wellington e o coordenador em Goiás do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR-GO), Eduardo de Matos.

Após receber informações sobre a demanda, o governador determinou a criação do Comitê Intersetorial Estadual da População de Rua, que será formado por representantes da Saúde, Educação, Poder Judiciário e dos movimentos sociais. Por meio deste grupo de trabalho, que será coordenado pela secretária Lêda Borges, serão definidas ações com intuito de resolver questões relacionadas ao público que mora nas ruas.

Ainda nesta sexta-feira (17/3), em reunião que acontece na sede da Secretaria Cidadã, serão definidos os membros do Comitê, com a participação da promotora Ivana Farina. O governador determinou também que o secretário da Casa Civil, João Furtado, receba os membros do grupo para que, de maneira célere, formalize o Comitê.

As ações projetadas durante o encontro devem atacar de forma vertical os problemas vividos pelos moradores de rua em Goiás. De acordo com a promotora Ivana Farina, trata-se de uma política pública de vanguarda, totalmente inédita no Brasil.