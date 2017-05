Goiás tem crescimento na criação de vagas de emprego durante mês de abril

As admissões superaram as demissões em 7.170 postos no Estado, que ficou em destaque nacional atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Bahia

O Estado de Goiás teve destaque positivo na geração de emprego formal durante o último mês de abril, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira (16/5) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Foram 7.170 postos com mais admissões que demissões, o que colocou o Estado entre os cinco melhores. São Paulo (+30.227) ficou em primeiro, seguido de Minas Gerais (+14.818), Bahia (+7.192), Goiás e Paraná (+6.742).

Já os estados com piores saldos negativos em abril foram Alagoas (-4.008 vagas); Rio Grande do Sul (-3.044); Rio de Janeiro (-2.554); Pará (-1.297) e Pernambuco (-1.169).

Os dados mostraram também que, no total, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste registraram uma melhora no nível de emprego formal durante o último mês de abril.

Entre demissões e contratações, o Brasil registrou um saldo positivo de 59.856 vagas de emprego formal durante o mês passado. É o primeiro resultado positivo para um mês de abril desde 2014.

Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o resultado nacional é um sinal muito forte de que o nível de emprego tende a melhorar em breve. “Espero que, em maio, comemoremos a retomada do emprego no Brasil. Continuo confiante”, disse Nogueira, explicando que, entre os principais setores econômicos, apenas a construção civil não apresentou melhora do nível de emprego durante o último mês, quando o total de demissões deixou um saldo negativo de 1.760 postos de trabalho a menos que em março.

“Acreditamos que a construção civil também deve apresentar sinais de recuperação e números positivos a partir do segundo semestre do ano”, avaliou o ministro. (Com informações da Agência Brasil)