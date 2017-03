Goiás tem apenas um curso citado em ranking das melhores universidades do mundo

Medicina na Federal goiana aparece na posição 451º da lista elaborada pela Quacquarelli Symonds

A Universidade Federal de Goiás (UFG) aparece uma única vez no ranking elaborado pela consultoria britânica especializada em ensino superior Quacquarelli Symonds. Conforme apurado pelo Jornal Opção, o curso de Medicina da instituição aparece na posição 451º da lista, junto com outras 15 universidades brasileiras.

Na elaboração do ranking, foram avaliadas mais de 1,1 mil instituições de ensino superior em 74 países. São levados em conta a avaliação das faculdades por integrantes do meio acadêmico, por empresas e a relevância da produção científica.

No Brasil, a Universidade de São Paulo (USP) é citada em quase todos as modalidades avaliadas, sendo destaque em nove cursos que foram classificados entre os 50 melhores.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) também são destaques entre as instituições brasileiros no ranking internacional.