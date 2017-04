Goiás reduz mortes no trânsito, mas ainda é o sexto Estado com mais acidentes fatais

Segundo Detran, programa Balada Responsável tem ajudado a diminuir os índices

Matheus Monteiro

O Estado de Goiás foi o quarto Estado do país que mais reduziu o número de mortos no trânsito, segundo levantamento feito pelo programa Trânsito com Vida, que comparou os dados de 2014 e 2015. Apesar do avanço, o condutor que transita pelo estado é o sexto que mais mata do Brasil.

De acordo com o levantamento, em 2014 foram 2.110 vítimas fatais no trânsito contra 1.837 no ano seguinte. O índice saiu de 32, 5 mortos por 100 mil habitantes em 2014 para 27, 7 mil mortos em 2015.

Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia concentram quase 50% dos acidentes fatais e, por isso, o Detran-GO tem intensificado a fiscalização nesses municípios.

Segundo o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, ao lado das campanhas educativas e da agilidade do resgate das vítimas de acidente, o programa Balada Responsável está entre os principais fatores que contribuíram para a redução de mortes no trânsito.

Em 2016, quase seis mil condutores foram flagrados violando a Lei Seca.