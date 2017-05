“Goiás na Frente já movimenta economia goiana”, comemora Vitti

Presidente da Assembleia diz que programa do governo tem agradado prefeitos

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, José Vitti (PSDB), participou nesta segunda-feira (15/05) do evento que marcou o repasse financeiro do programa Goiás na Frente aos municípios de Acreúna, Goianira, Guapó e Itapuranga.

Segundo o deputado estadual, o repasse aos municípios já está proporcionando incremento à economia goiana. “Todos os prefeitos estão extremamente satisfeitos. Aqueles que desconfiavam desse programa já sabem que é uma realidade que não tem como voltar atrás”, afirmou.

O programa Goiás na Frente Estado prevê investimentos em todos os municípios de Goiás. Os prefeitos terão total autonomia para priorizar as obras nas quais os recursos serão aplicado.

O governador Marconi Perillo comandou a solenidade no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, com a presença dos prefeitos das cidades contempladas: Daves Soares (Itapuranga), Colemar Cardoso (Guapó), Carlos Alberto (Goianira) e Edmar Neto (Acreúna).