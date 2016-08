Goiás lança Câmara Internacional de Comércio Goiás-África

Convênio com países do continente africano foi assinado durante lançamento oficial do Programa Afro-empreendedor

Com objetivo de desenvolver estratégias e ações para fortalecimento e desenvolvimento dos empreendedores afro-brasileiros, em diversos segmentos econômicos e culturais, a lei que institui o Programa Afro-empreendedor foi sancionada na última segunda-feira (29/8). O evento também lançou a Câmara Internacional de Comércio Goiás-África.

A assinatura do convênio com empresários afro-brasileiros contou com a participação da secretária Cidadã Lêda Borges (PSDB). Além de Lêda, participaram do evento a Frente de Articulação Política e Social Afro-brasileira do Estado de Goiás, juntamente com secretário da Casa Civil João Furtado. Também participaram do evento o presidente do Sebrae, Igor Montenegro, e o presidente Coletivo de Empresário e Empreendedores Afro-brasileiros de Goiás, José Eduardo.

Responsável por comandar as políticas públicas de Igualdade Racial no Estado de Goiás, Lêda Borges destacou, ainda, que ser empreendedor não é tarefa fácil, é lutar para a realização de um sonho. “E hoje, isso começa a transformar em uma realidade, essa é uma aproximação de políticas de incentivo ao afro-empreendedorismo, que vai disponibilizar acesso a créditos para quem quer ampliar ou começar um novo negócio”.