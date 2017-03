Goiás esta crescendo com responsabilidade e ousadia, afirma Francisco Jr

Presidente da comissão de finanças exalta os números que mostraram um crescimento de arrecadação e uma situação melhor do que o esperado

A apresentação das contas do governo estadual, no terceiro quadrimestre de 2016, na comissão de finanças da assembleia, nesta semana, mostrou bons números. O resultado foi melhor do que o esperado, e mostra que o governador estava certo ao antecipar a crise financeira brasileira.

O deputado estadual Francisco Júnior (PSD), atual presidente da comissão, exaltou os números que mostraram um crescimento de arrecadação e uma situação melhor do que o esperado. Para o deputado o estado está agindo com responsabilidade

“É fundamental que se garanta a sustentabilidade do estado, é importante investir, é importante crescer, mas não se pode dar um passo maior que a perna, é fundamental que o estado tenha essa consciência e acima de tudo tenha o controle de sua despesa e receita, para de forma responsável e ousada conduzir o crescimento do estado de Goiás, o que vai refletir na melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos” enfatiza Francisco Júnior

O secretário da fazenda Fernando Navarrete destacou que as receitas primárias fecharam o ano em 20.890.311.031 bilhões, pouco abaixo do previsto na Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO). Em contrapartida, a despesa total subiu apenas 3,42% em relação ao ano anterior, fato positivo se considerada a inflação do período que foi acima de 6%. As despesas realizadas foram de R$ 19.850.018.930 bilhões, frente ao previsto na LDO que era de R$ 21.152.406.411 bilhões, totalizando em economia de R$1,3 bilhão da previsão inicial.