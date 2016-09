Goiás é um dos únicos Estados a alcançar meta do Ideb para o Ensino Médio

Segundo números divulgados pelo Ministério da Educação, a rede estadual de ensino em Goiás atingiu o índice previsto para 2015

O Ministro da Educação, Mendonça Filho, apresentou na manhã desta quinta-feira (8/9), os números do índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) relativos ao ano de 2015. A maior preocupação do governo federal diante dos números alcançados pelos alunos foi em relação ao Ensino Médio, que está com o índice nacional estagnado desde 2009.

A nota geral do País está em 3,7 nos cálculos de 2009, 2011, 2013 e 2015. Este é o índice da meta de 2011. As metas para 2013 e 2015 que eram de 3,9 e 4,3, respectivamente, não foram alcançadas. Segundo o Ministro Mendonça Filho, “Em relação ao ensino médio, apenas estados do Amazonas, Piauí, Pernambuco e Goiás alcançaram a meta proposta para 2015”.

Em Goiás, a rede estadual de ensino alcançou a meta estabelecida. No geral, porém, número que inclui escolas públicas e particulares, o estado ficou abaixo do estabelecido.

A declaração foi feita durante coletiva de imprensa, na qual ele anunciou o ministro anunciou o encaminhamento de um projeto de lei para reforma do Ensino Médio. Uma das principais propostas é a implementação de escolas em tempo integral.

Mendonça Filho disse que a situação do Ensino Médio do Brasil é “caótica” e o quadro é muito preocupante. Para ele, a evasão escolar é um problema gravíssimo no ensino médio, o aluno está desestimulado e a mudança no currículo é “essencial”.

O objetivo do ministério é que a proposta seja encaminhada e votada no Congresso ainda em 2016. “Vamos apresentar ao presidente Temer uma proposta de educação em tempo integral focada no ensino médio. Já passou da hora de oferecermos uma resposta adequada para resolver esse problema e atender as necessidades dos jovens”, diz Mendonça Filho.

Quanto aos números do ensino fundamental, a avaliação do MEC é de que, apesar de cumpridas as metas, ainda existe grande deficiência dos estudantes em disciplinas essenciais. “A meta fixada para os anos iniciais foi cumprida, mas se verifica que as crianças ainda têm deficiência em português e matemática”, disse o ministro.

O Ideb para escola, município, unidade da federação, região e Brasil, são calculados a cada dois anos levando em conta dados de avaliação em português e em matemática e indicadores de fluxo escolar (reprovação e abandono) com base nas informações prestadas ao Censo Escolar 2015.