“Goiano vota em goiano”, diz Fábio Sousa sobre eleição na Câmara

Segundo tucano, bancada do PSDB de Goiás deve contrariar partido e apoiar Jovair Arantes (PTB)

O deputado federal Fábio Sousa afirmou ao Jornal Opção, na tarde desta terça-feira (24/1), que a bancada goiana do PSDB na Câmara apoiará Jovair Arantes (PTB-GO) na disputa pela presidência da Casa. Segundo ele, “goiano vota em goiano”.

Apesar do PSDB nacional ter fechado apoio à questionável candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à reeleição, Giuseppe Vecci, Célio Silveira e Fábio Sousa devem conversar com o líder do partido, Ricardo Tripoli (SP), para explicar a situação.

“Pessoalmente, entendo que será de extrema importância para Goiás ter não só o presidente da Câmara, mas também o vice-presidente da República, por isso não tem como apoiar outro nome. Posso até discordar de alguns posicionamentos de Jovair, mas sei que fará uma boa gestão”, completou.

Para Fábio Sousa, o petebista tem chances, sim, de vencer, mas reconhece que Maia tem apoio da cúpula de partidos e do governo Temer. Ademais, o tucano é categórico ao dizer que a candidatura do presidente à reeleição é “antirregimental” e pode ser questionada na Justiça: “Vai gerar grande insegurança”.