Goiano faz campanha nas redes para ajudar esposa de amigo com câncer

Morador de Caldas Novas afirmou que o casal passa por dificuldades para arcar com o tratamento e precisa de contribuições

Um morador de Caldas Novas (GO) postaram um apelo no Facebook para conseguir arrecadar dinheiro para seu amigo e ex-gerente do banco Sicoob, Marcelo dos Reis, que, segundo ele, precisa de ajuda financeira para custear o tratamento de câncer de sua esposa Janine. Com os gastos com a saúde dela, o casal passa por dificuldades para arcar com as despesas do dia a dia.

“Peço aos demais amigos que, se sentirem no coração, vontade de ajudá-los, possa fazer doações de qualquer quantia… E, para aqueles que não puderem contribuir com dinheiro que realize uma oração em prol deles e, também, que possam compartilhar essa mensagem”, escreveu o autor da postagem.