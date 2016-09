Goiano assume Coordenação Nacional de Ensino Médio no Ministério da Educação

Cargo será de extrema importância em momento em que governo federal elabora proposta de mudanças substanciais no currículo do Ensino Médio

Há dois meses à frente da Superintendência do Ensino Médio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), o professor Wisley Junior Pereira deixa o cargo para assumir a Coordenação-Geral do Ensino Médio no Ministério da Educação (MEC). Segundo informações da Seduce, Pereira assume o posto a partir de 1º de outubro.

Nesta sexta-feira (9/9), ele se despediu sob elogios da secretária Raquel Teixeira. Ela afirmou que o superintendente é exemplo do papel transformador da educação na vida das pessoas. “Você assume agora o papel mais importante do ministério, diante do cenário apresentado pelo Ideb, que mostra o ensino médio brasileiro falido. A tarefa não será fácil, mas sei que você é capaz e sempre terá nosso apoio”, completou a secretária.

Na última quinta-feira (8/9), o MEC divulgou dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referentes ao ano de 2015. Entre os números divulgados, os dados do ensino médio foram os mais preocupantes. A meta não apenas não é alcançada desde 2013, como está estagnada em 3,7 desde 2011. A estabelecida para 2015 era de 4,3.

Diante da situação, o ministro da Educação Mendonça Filho chegou a afirmar que o quadro é “caótico” e defendeu uma reforma no currículo do ensino médio. A intenção é encaminhar projeto de lei ainda este ano ao Congresso.

O professor agradeceu o apoio dos colegas e falou sobre os desafios do novo cargo. “Se estou indo para o MEC é porque tive muitos ombros que me apoiaram e um deles foi o seu, secretária. O Brasil precisa agora de gente com lucidez e que conheça o chão da escola. Nunca vou esquecer de onde sou e de como é uma sala de aula no Brasil. Vou lutar para mudar essa realidade e desenhar uma nova equação”, reafirmou.

Servidor desde 2004 do Estado, Wisley Pereira repassa o cargo para a coordenadora do Programa Jovem de Futuro, Regina Efigênia.

Natural de Goianésia, se graduou em física pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 2005, mas um ano antes já atuava como professor regente nos colégios Adventista e Waldemar Mundim. Na unidade particular ele permaneceu até 2015 e na estadual até 2014.

Nesse período, em 2011, Wisley assumiu a supervisão do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) da UFG e a coordenação estadual do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) na Seduce. Em 2013 se especializou em gestão pública e dois anos depois assumiu a superintendência do ensino médio de Goiás. (Com informações Seduce)