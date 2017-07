Goiânia sedia encontro nacional com presenças de Haddad, Suplicy, Ciro Gomes e outros

43ª edição do Encontro Nacional de Estudantes de Economia ocorre entre os dias 15 e 22 de julho

Goiânia irá receber de 15 a 22 de julho a 43ª edição do Encontro Nacional de Estudantes de Economia (Eneco). O evento é o maior e principal evento de estudantes de economia do Brasil e, para esta edição, traz uma seleta lista de convidados, como o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o ex-deputado Ciro Gomes e o economista Eduardo Suplicy.

A edição deste ano tem como tema: “Brasil: Que País será esse? A amplitude das soluções para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro”. O encontro nacional é composto por diversas palestras, minicursos, oficinas, grupos de dicussões, festas e passeios.

A programação completa do Eneco 2017 pode ser conferida no site do evento.