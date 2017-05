Goiânia recebe projeto de atendimento médico gratuito a partir desta terça (9/5)

Entre os dias 9 e 11 de maio, o projeto itinerante estará na capital realizando orientação médica com gastroenterologistas e pediatras

A partir desta terça-feira (9/5) até quinta, Goiânia recebe o projeto “Movimento Brasil sem Parasitose”, que é uma iniciativa da Federação Brasileira de Gastroenterologia com o objetivo de reduzir a ocorrência das doenças parasitológicas, bem como avaliar as doenças do sistema digestório (boca, estômago, esôfago e intestinos), como refluxo, gastrite e úlceras.

O atendimento será gratuito com orientação de gastroenterologistas e pediatras no Buriti Shopping das 08 às 17h.

O projeto já passou por Campinas e Campo Grande e vai realizar, ao todo, atendimento em 14 cidades do Brasil.